Le financement fédéral pour les tests, les traitements et les vaccins Covid-19 sera bientôt épuisé

Le financement fédéral des mesures de réponse à Covid-19 comme les tests, les traitements et les vaccins se tarit juste au moment où les cas sont sur le point d’augmenter à nouveau, élevant un autre obstacle pour certains des Américains les plus vulnérables.

Cependant, plusieurs facteurs clés sont différents dans cette remise des gaz : la grande majorité des personnes aux États-Unis ont déjà été infectées ou vaccinées, donc la plupart ont au moins une certaine protection contre la maladie. Il existe également plusieurs options de traitement efficaces, comme le médicament antiviral Paxlovid, de sorte que même ceux qui tombent malades ont un moyen de se rétablir.

Mais la plupart des mesures de santé publique visant à limiter les infections en premier lieu, comme le port de masques faciaux et la distanciation sociale, ont également disparu. Le suivi de la pandémie devient également plus difficile, la plupart des tests Covid-19 se produisant désormais à domicile et ne sont pas signalés. Le mois dernier, les Centers for Disease Control and Prevention ont annoncé qu’ils passaient des rapports quotidiens aux rapports hebdomadaires des cas et des décès. Actuellement, plus de 2 600 personnes aux États-Unis meurent chaque semaine de Covid-19.

Maintenant, le gouvernement remet une partie de la réponse de Covid-19 au secteur privé. Tout au long de la pandémie, le gouvernement fédéral a dépensé des milliards de dollars pour ces mesures et les a fournies gratuitement au public en vertu de ses pouvoirs d’urgence en matière de santé publique. La déclaration d’urgence doit être renouvelée tous les 90 jours et le cycle actuel expire en 2023. Si le gouvernement ne renouvelle pas la déclaration d’urgence à ce moment-là, les Américains pourraient finir par payer de leur poche tout ou partie des outils nécessaires pour faire face à la pandémie.

Cette réduction du financement se déroulera probablement différemment selon la mesure. Avec les vaccins, les fabricants s’apprêtent à augmenter les prix. Pfizer a annoncé le mois dernier qu’il prévoyait d’augmenter le prix de son vaccin Covid-19 l’année prochaine, passant des quelque 30 dollars par dose qu’il facture actuellement au gouvernement américain à au moins 110 dollars par dose.

Cependant, le gouvernement américain dispose d’un stock de vaccins Covid-19, y compris de nouveaux rappels bivalents qui ciblent des variantes plus récentes du virus qui cause Covid-19. Avec des taux de rappel toujours à un chiffre, les États-Unis ne seront pas à court de vaccins Covid-19 de si tôt. Lorsque les prix augmenteront, les assureurs maladie seront tenus de les proposer gratuitement à leurs clients dans le cadre de la plupart des régimes.

“Presque tout le monde recevra toujours des vaccins gratuits”, a déclaré Jennifer Kates, vice-présidente principale de la Kaiser Family Foundation, un groupe de réflexion sur les politiques de santé. “Le seul groupe qui n’a pas de chance là-bas sont les adultes non assurés.”

Les tests sont une autre histoire. Le programme de test gratuit à domicile du gouvernement a pris fin en septembre parce que le Congrès n’a pas affecté plus d’argent pour commander plus de kits. Les assureurs sont toujours tenus de rembourser une partie ou la totalité du coût des kits de test Covid-19 à domicile ainsi que des tests PCR plus robustes, mais lorsque l’urgence de santé publique prendra fin, les assurés finiront probablement par payer plus de leur poche. Et encore une fois, les personnes sans assurance maladie finiront probablement par payer le plus.

Les Américains pourraient également finir par payer plus pour les traitements Covid-19 comme les médicaments antiviraux et les anticorps monoclonaux. Ces thérapies ont joué un rôle crucial dans la réduction du taux de mortalité dû à la maladie, et le gouvernement les a stockées. Mais à mesure que l’urgence prend fin et que les fournitures s’épuisent, les personnes bénéficiant de régimes de santé privés et de Medicare devront probablement partager une plus grande partie des coûts.

Quel effet auront ces réductions de financement ? Sont-ils prématurés ?

“Les données ne me disent pas qu’il est temps pour nous de nous retirer, mais c’est un peu là où nous en sommes”, a déclaré Thomas LaVeist, doyen de l’école de santé publique de l’Université de Tulane.

D’une part, les cas de Covid-19, les hospitalisations et les décès sont bien en deçà de leur pic, de nombreuses personnes ont largement cessé de prendre des précautions et il reste encore des fournitures. Les personnes qui courent le plus grand risque de maladie grave et de décès par Covid-19, même maintenant, sont celles qui ne sont pas vaccinées, mais il est peu probable que le taux de vaccination global bouge maintenant.

“À ce stade, il n’est pas clair pour moi que nous allons faire vacciner beaucoup plus de personnes qui ne le sont pas”, a déclaré LaVeist.

Dans le même temps, les cas de Covid-19 devraient à nouveau augmenter cet hiver, ainsi que d’autres infections comme le VRS et la grippe, stressant à nouveau le système de santé. Toute augmentation des coûts fera encore baisser les taux de vaccins, de tests et de traitement déjà bas, ce qui ajoutera encore plus de pression aux agents de santé et aux hôpitaux déjà épuisés.

Finalement, le financement de certaines de ces mesures pandémiques doit diminuer, mais les reculs imminents sont plus brusques que certains décideurs ne le souhaitaient. “Attendre pour fournir un financement une fois que nous serons dans une vague sera trop tard”, selon une déclaration du 15 mars de la Maison Blanche avertissant le Congrès des dangers d’une perte soudaine du financement de Covid-19.

“L’espoir est que cette transition se fasse de manière douce et équilibrée et non comme une falaise”, a déclaré Kates.

Mais avec les prochaines élections et les républicains sur le point d’obtenir des sièges à la Chambre, il sera probablement plus difficile d’obtenir plus d’argent pour les tests, les traitements et les vaccins. “Il y a aussi un aspect politique à cela : parce que les gens sont fatigués, les décideurs politiques ne veulent pas continuer ces mesures parce qu’ils subissent des pressions pour ne pas le faire”, a déclaré LaVeist.

Néanmoins, les pires effets de Covid-19 peuvent encore être contenus. Le port de masques faciaux et l’amélioration de la ventilation peuvent réduire les infections en premier lieu, les rappels de vaccins peuvent réduire les risques de tomber gravement malades et les traitements peuvent encore sauver des vies. Empêcher un autre pic de décès consiste à utiliser ces outils, surtout pendant qu’ils sont encore gratuits.