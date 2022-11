Le financement fédéral de la nation crie de James Smith suscite l’espoir d’une guérison et d’un changement à la suite d’attaques à l’arme blanche massives

Darryl Burns a été submergé par la joie et l’excitation lorsqu’il a entendu le premier ministre promettre un soutien important à la Nation crie de James Smith lors d’une annonce lundi.

Cela lui donne de l’espoir pour l’avenir dans une période de ténèbres.

“Tout le monde au Canada, peut-être le monde, nous regarde parce que nous sommes un lieu de chagrin, nous sommes un lieu de tragédie, nous sommes un lieu de souffrance”, a déclaré Burns.

“Peut-être que nous pouvons être le modèle de la reprise.”

Des millions de dollars ont été consacrés à aider les membres de la communauté à guérir et à sortir des violentes agressions au couteau de septembre.

Cela implique également des initiatives visant à prévenir la violence future.

Il y a près de trois mois, 10 personnes ont été tuées et 18 autres ont été blessées physiquement sur la Nation crie de James Smith. Un homme a également été tué dans le village voisin de Weldon, en Saskatchewan.

La police a déterminé que Myles Sanderson était l’auteur de tous les meurtres. Il est mort peu de temps après avoir été placé en garde à vue.

La sœur de Darryl, Gloria Burns, a été tuée lors du saccage au couteau. Elle était une intervenante communautaire en cas de crise qui est morte en essayant de sauver d’autres victimes.

Depuis la dévastation, Darryl a souligné à plusieurs reprises le besoin de plus de soutien et de ressources dans la communauté pour lutter contre les dépendances, la violence et d’autres problèmes découlant d’un traumatisme intergénérationnel.

“Nous devons commencer à planifier”

Après avoir rendu hommage aux victimes et à leurs proches lundi, Justin Trudeau a annoncé 42,5 millions de dollars pour la Nation crie de James Smith.

Une partie de l’argent sera utilisée pour construire un nouveau centre de bien-être dans la communauté et réorienter le Sakwatamo Lodge existant, un programme de traitement résidentiel de 42 jours pour l’alcool et les drogues.

Le gouvernement fédéral a déclaré que l’argent sera utilisé pour créer un accès à des programmes culturellement pertinents et tenant compte des traumatismes – essentiels au bien-être et au rétablissement.

Certains serviront à soutenir la Nation crie de James Smith dans le développement et la conception de programmes adaptés à ses membres.

Darryl a dit qu’il avait l’impression que ses préoccupations et ses appels à l’aide avaient été entendus. Avec un financement en route, il a déclaré que la balle était maintenant dans le camp de la communauté pour définir les détails et un plan.

“Nous devons commencer à planifier, nous devons commencer à tout mettre en place car peu importe quand cet argent arrivera, nous savons qu’il arrivera”, a-t-il déclaré.

“Nous pouvons commencer à déterminer comment, comment allons-nous faire cela, avant que l’argent n’arrive. Alors quand il arrive, nous sommes prêts, nous sommes mobiles. Nous sommes en action.”

Darryl Burns, à droite, met son bras autour de Skye Sanderson lors d’une conférence de presse à la Nation crie de James Smith le 8 septembre 2022. (Evan Mitsui/CBC)

Lors de l’annonce du financement, le chef Wally Burns a déclaré que la communauté devait élaborer un plan stratégique pour mettre en œuvre ces initiatives.

“En travaillant ensemble et en collaboration avec les niveaux de gouvernement, je pense que notre calendrier commence dès maintenant et j’espère que l’année prochaine nous aurons quelque chose sur le terrain, et à partir de là, j’espère que le ministre et le premier ministre seront là pour couper le ruban avec nous.”

En l’absence d’échéancier ferme, Deborah Burns a déclaré qu’elle surveillerait de près pour s’assurer que le financement est utilisé correctement.

Elle souhaite que les dirigeants soient transparents sur la façon dont l’argent consacré à la communauté à cause de la tragédie est utilisé.

Son père, Earl, et sa mère, Joyce, ont tous deux été attaqués pendant les coups de couteau. Son père, un survivant des pensionnats, n’a pas survécu.

Les programmes dédiés à la réintégration dans la communauté des personnes issues du système de justice pénale seraient essentiels pour la communauté, a-t-elle déclaré.

Elle espère également que les dirigeants voient le besoin de programmes de prévention des dépendances et de la violence ciblant les jeunes, les parents et les familles, a-t-elle déclaré dans un message en ligne.

Lors de l’annonce de Trudeau, John Kelly Burns a serré une photo de sa mère assassinée, Carol, et de son jeune frère, Thomas près de son cœur.

Tenir leurs images proches atténue l’immense douleur ressentie par leur absence, a-t-il déclaré. John Kelly a déclaré que le financement est un bon pas en avant, mais il craint que les promesses du gouvernement ne répondent pas à certains problèmes fondamentaux de leur communauté.

“Cela aide, mais nous avons encore besoin de bien meilleures réponses de la part du [first-responders] à qui nous demandons de l’aide.”

John Kelly Burns, au centre, tient une photo de Carol et Thomas Burns, alors que Kelly Burns, à gauche et Janelle Kinch, à droite, se tiennent debout pour une photo lundi à la James Smith Cree Nation, Sask. (Heywood Yu/La Presse canadienne)

Trudeau a déclaré lundi que des travaux sont en cours pour que les services de police dirigés par les Premières Nations soient considérés comme un service essentiel au Canada.

Briser les cycles générationnels

Alors que ce travail fédéral est en cours, Darryl Burns a déclaré qu’il était essentiel que sa communauté utilise les ressources pour créer une communauté plus saine pour le bien des générations futures.

Darryl a dit qu’il a vu de ses propres yeux comment le colonialisme et les traumatismes intergénérationnels ont égaré les gens.

“Cette tragédie nous a rappelé que notre passé, notre histoire, est à l’origine de toute cette douleur, alors nous gérons l’histoire, nous gérons le passé, nous allons au-delà”, a-t-il déclaré.

“Nous ne voulons pas continuer à traumatiser nos enfants avec les problèmes des pensionnats, donc si nous pouvons nous guérir nous-mêmes… nous n’avons pas à le transmettre.”

Darryl sait que la guérison est possible. Il a surmonté ses propres démons, marquant maintenant 38 ans de sobriété.

Il prêche l’importance du pardon et prévoit d’être en première ligne pour aider sa communauté à guérir une fois qu’il aura surmonté son propre chagrin suite à la perte de sa sœur.

“J’essaie de me remettre sur les rails, car je sais que pour être une aide efficace pour les personnes que je sers, je dois être en bonne santé”, a-t-il déclaré.

Darryl a déclaré que les conversations avec les fournisseurs de soins de santé et les aînés sont utiles.

Il compte aussi sur le Créateur.

“Je purifie, je prie et je fais de mon mieux”, a-t-il déclaré. “Je ne m’en remettrai jamais, jamais, à 100%, mais je peux devenir plus fort et y faire face d’une bonne manière.”