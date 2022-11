Le financement est insuffisant pour Friends of Fintry d’Okanagan

Le financement de la Friends of Fintry Provincial Park Society est réduit et sera bientôt entièrement supprimé.

En 2020, le conseil d’administration du district régional de Central Okanagan (RDCO) a voté pour réaffecter la subvention annuelle de 39000 $ à la société afin de payer un conservateur pour gérer le site patrimonial du manoir Fintry et de la grange laitière du côté ouest, entre West Kelowna et Vernon. .

Le financement a été réduit progressivement sur deux ans, à 26 000 $ en 2021 et 13 000 $ en 2022.

Le conseil d’administration du RDCO a reçu une lettre de la société sans but lucratif et a demandé au personnel de fournir un rapport sur la possibilité de rétablir le financement annuel de la société dans son plan financier. Pendant ce temps, le RDCO a encouragé la société à rechercher d’autres sources de financement.

En 1995, le DRCO a conclu un partenariat avec la province pour acheter les propriétés qui forment maintenant le parc provincial Fintry. Le parc a été acheté pour 7 680 000 $ par la province, le district régional contribuant 2 millions de dollars de ce montant par le biais de son programme de service des parcs régionaux.

Grâce à une demande de programme de subvention en 2004, le conseil d’administration de RDCO a soutenu l’allocation de 30 000 $ en financement pour soutenir la Friends of Fintry Provincial Park Society afin qu’elle puisse embaucher un directeur général à temps plein. La subvention a été augmentée progressivement et a atteint 39 000 $ en 2008.

Un processus d’examen de 2019-2020 a amené le conseil à décider de recentrer les fonds de réquisition fiscale des résidents du centre de l’Okanagan qui avaient été fournis à la société Friends of Fintry afin de mieux soutenir les diverses organisations partenaires à but non lucratif « Friends of Regional Parks » qui étaient directement liées. avec le programme de service des parcs régionaux du DRCO, ainsi que d’autres priorités du conseil dans le réseau des parcs régionaux du DRCO.

Brendan Shykora

BC ParksVernon