Le financement est-il important pour les écoles? La plupart des études disent oui.

Eric Hanushek, un éminent chercheur en éducation, a passé sa carrière à affirmer que dépenser plus d’argent dans les écoles ne les améliorera probablement pas.

Ses dernières recherches, cependant, suggèrent le contraire.

L’article, qui devrait être publié plus tard cette année, est une nouvelle revue de dizaines d’études. Il constate que lorsque les écoles reçoivent plus d’argent, les élèves ont tendance à obtenir de meilleurs résultats aux tests et à rester à l’école plus longtemps, du moins selon la majorité des études rigoureuses sur le sujet.

« Ils ont trouvé des effets positifs assez constants du financement des écoles », a déclaré Adam Tyner, directeur national de la recherche au Fordham Institute, un groupe de réflexion conservateur sur l’éducation. « Le fait que Hanushek ait trouvé autant d’effets positifs est particulièrement important car il est associé à l’idée que l’argent n’a pas beaucoup d’importance pour les performances scolaires. »

Les résultats semblent être un revirement remarquable par rapport aux recherches antérieures de Hanushek, qui avait conclu pendant quatre décennies dans des travaux universitaires que la plupart des études ne montraient aucune relation claire entre les dépenses et les performances scolaires. Son travail a été cité par la Cour suprême des États-Unis et a poussé une génération de décideurs politiques fédéraux et de défenseurs cherchant à réparer les écoles américaines à se concentrer non pas sur l’argent, mais sur des idées telles que l’évaluation des enseignants et le choix de l’école.

Malgré ses nouvelles découvertes, les propres opinions de Hanushek n’ont pas changé. « Il est peu probable que le simple fait d’investir plus d’argent dans les écoles nous donne de très bons résultats », a-t-il déclaré dans une récente interview. L’accent, insiste-t-il, devrait être de dépenser de l’argent de manière efficace, pas nécessairement d’en dépenser plus. L’argent peut aider, mais ce n’est pas une garantie.

Le point de vue de Hanushek est important car il reste influent, jouant un double rôle d’érudit et de défenseur de premier plan – il continue de témoigner devant les tribunaux sur le financement des écoles et de façonner le nombre de législateurs qui pensent à améliorer les écoles.

« Est-ce que l’argent compte ? » Le débat de plusieurs décennies, expliqué

Hanushek a commencé à étudier les écoles en tant que doctorant en économie au MIT en 1966, lorsqu’il a assisté à un séminaire universitaire pour se pencher sur une nouvelle étude explosive. Le rapport Coleman, publié par le gouvernement fédéral, affirmait que les écoles n’avaient pas beaucoup d’importance pour la réussite scolaire des élèves. Plus d’argent pour l’éducation n’améliorerait pas non plus les choses, a soutenu le rapport, qui était influent mais traversé par des défauts méthodologiques.

Hanushek ne pouvait pas croire la conclusion que les écoles n’avaient pas d’importance. En 1981, alors professeur d’économie à l’Université de Rochester, il avait trouvé un moyen de donner un sens aux conclusions vexantes du rapport : les écoles faisaient vraiment une différence, mais vous ne pouviez pas dire lesquelles étaient bonnes en fonction de la somme d’argent qu’elles dépensé. Hanushek a publié un article académique semblable à un manifeste exposant cette affaire et intitulé : « Jeter de l’argent dans les écoles ».

Finalement, le débat est devenu « L’argent compte-t-il ? comme l’a dit la Brookings Institution dans un livre auquel Hanushek a contribué. Il a toujours décrit ce cadrage comme simpliste, mais Hanushek est essentiellement devenu le capitaine de l’équipe « pas vraiment ».

Hanushek a martelé ce point avec la discipline du message d’un politicien et les côtelettes de données d’un économiste. Il a de nouveau écrit des versions mises à jour du même article académique en 1986, puis en 1989, 1997 et 2003. Il a également plaidé la cause dans de nombreux rapports et articles, ainsi que dans des témoignages dans des poursuites de financement scolaire de plus en plus courantes. En 2000, il est devenu membre de la Hoover Institution de l’Université de Stanford, un groupe de réflexion conservateur, où il est toujours basé aujourd’hui.

L’affirmation de base de Hanushek était que la plupart des études sur les « intrants » de l’école – comme les dépenses par élève, les salaires des enseignants et la taille réduite des classes – ne montraient pas de lien clair entre ces ressources et les résultats des élèves. Son article de 2003 a montré que seulement 27% des résultats sur les dépenses étaient positivement et significativement liés aux performances des élèves. « On se retrouve avec l’image claire que les politiques d’intrants du type généralement poursuivi ont peu de chances d’être efficaces », a écrit Hanushek.

Cependant, la base de cette conclusion était beaucoup plus ténue que ne le laissait entendre Hanushek. Certains chercheurs ont réanalysé les données de Hanushek et ont découvert qu’il y avait en fait était un lien entre les dépenses et la performance parce que son approche pour résumer les études était imparfaite. Plus important encore, les études sur lesquelles il s’est appuyé n’ont pas été en mesure d’isoler clairement l’impact de l’argent.

« Ils ont été très mal faits selon les normes actuelles », a déclaré Martin West, professeur d’éducation à Harvard. Néanmoins, le résumé de Hanushek de ces études plus anciennes, toutes publiées avant 1995, est encore parfois cité aujourd’hui, y compris dans des procédures judiciaires.

À partir du début des années 1990, la discipline économique a commencé à se concentrer davantage sur la séparation des causes et des effets, en utilisant ce qu’on appelle des « expériences naturelles », une idée qui a récemment remporté le prix Nobel d’économie. Cela a finalement bouleversé le débat sur les dépenses scolaires : une multitude d’articles plus récents utilisant ces méthodes ont montré un lien positif avec les résultats des élèves. Un récent article de synthèse de Kirabo Jackson et Claire Mackevicius de la Northwestern University a combiné les résultats de nombreuses études antérieures. Ils ont constaté qu’en moyenne, 1 000 $ supplémentaires par élève entraînaient une légère augmentation des résultats aux tests et une augmentation de 2 points de pourcentage des taux d’obtention du diplôme d’études secondaires.

L’idée que l’argent compte maintenant semble être la sagesse conventionnelle parmi les chercheurs en éducation, bien que certains se demandent encore si les nouvelles méthodes peuvent démontrer de manière convaincante les causes et les effets.

Hanushek a minimisé cette nouvelle recherche liant les dépenses aux résultats. L’année dernière, il a même témoigné dans une affaire de financement d’une école de Pennsylvanie que «la majorité des études qui ont été faites pour examiner cette relation ne donnent aucune relation statistiquement significative». Cette ligne a ensuite été citée dans un mémoire de procès par des avocats de l’État.

Le nouvel article a révélé que la plupart des études montrent un lien entre le financement et la performance

L’article le plus récent de Hanushek, mis en ligne plusieurs mois après son témoignage en Pennsylvanie, arrive à une conclusion différente.

Avec Danielle Handel, boursière prédoctorale de Stanford, Hanushek a passé en revue des études rigoureuses publiées depuis 1999. Sur 18 estimations statistiques de la relation entre les dépenses et les résultats des tests, 11 étaient positives et statistiquement significatives. Un ensemble distinct de 18 estimations a examiné le lien avec l’achèvement des études secondaires ou la fréquentation d’un collège; 14 d’entre eux étaient positifs et significatifs. (Les quatre autres étaient positifs mais n’étaient pas significatifs.) Ces résultats semblent beaucoup plus favorables aux dépenses scolaires que ne l’indiquaient les travaux antérieurs de Hanushek.

Hanushek et Jackson de Northwestern ont débattu publiquement de la relation entre le financement et les résultats, notamment dans une récente affaire judiciaire du Maryland. Mais leurs articles les plus récents sont étonnamment alignés dans les résultats, sinon dans l’interprétation.

« Les résultats rapportés par ces études étaient remarquablement similaires », a déclaré Matthew Springer, professeur à l’Université de Caroline du Nord qui a témoigné du côté des États dans un certain nombre de cas de financement. Les deux montrent des effets positifs de l’argent, a-t-il dit.

Pourtant, Hanushek insiste sur le fait que ce n’est pas le bon plat à emporter. Ne regardez pas l’effet typique, soutient-il; Regardez la variation d’une étude à l’autre. « Un examen approfondi des études existantes, cependant, conduit à des conclusions similaires à celles des travaux historiques : la manière dont les ressources sont utilisées est la clé des résultats », ont écrit Haendel et lui. « La gamme d’estimations est surprenante. »

Le contexte compte, disent-ils. Parfois, l’argent est bien dépensé; parfois c’est mal dépensé. Parfois, les effets sont importants ; d’autres fois, ils sont petits ou inexistants. Le simple fait de se concentrer sur l’effet global masque cette variation.

Pour Hanushek, cela correspond à ce qu’il dit depuis des décennies : jeter de l’argent dans les écoles est un mauvais pari. « Je ne pense toujours pas que ce soit une bonne politique – que vous ayez 61% d’études très diverses [finding a relationship between spending and test scores] et vous dites que je parierai le prochain milliard de dollars là-dessus », a-t-il déclaré.

Jackson convient que la façon dont l’argent est dépensé est importante. Mais il pense aussi que Hanushek manque la conclusion évidente de ses propres résultats.

« La grande majorité du temps, quels que soient les districts scolaires qui choisissent de dépenser l’argent, ils ont tendance à améliorer les résultats », a-t-il déclaré. « Je ne vois pas comment vous pouvez regarder cela et dire ensuite que nous n’avons pas suffisamment de preuves pour suggérer que nous devrions simplement augmenter les fonds. »

D’autres chercheurs ont convenu que la variation des résultats est importante, mais cela ne devrait pas signifier ignorer l’impact global. « L’effet moyen compte toujours », a déclaré West, professeur à Harvard.

La nouvelle recherche n’a pas arrêté le travail de plaidoyer de Hanushek en dehors du milieu universitaire. Il témoigne toujours au nom des États dans des affaires judiciaires pour savoir si les écoles devraient obtenir plus d’argent, y compris dans des poursuites en cours en Arizona et dans le Maryland. (Récemment, il a été payé 450 $ de l’heure pour son temps dans ces cas. Jackson a été payé 300 $ de l’heure en tant qu’expert de l’autre côté de l’affaire du Maryland.) « Le plus souvent, la recherche universitaire n’indique aucune amélioration significative des résultats des étudiants. malgré un financement accru », a écrit Hanushek l’année dernière dans un rapport d’expert pour l’affaire du Maryland.

Maintenant, cependant, le propre travail de Hanushek contredit son affirmation selon laquelle la plupart des études ne montrent pas de relation positive. « Quand j’ai donné ce témoignage, je n’avais pas ce résumé », a déclaré Hanushek, se référant à des commentaires similaires en tant que témoin en Pennsylvanie. « Je ne répondrais pas de cette façon » si on me le demandait à nouveau, a-t-il dit. Mais finalement, sa poussée serait la même : « Je dirais qu’il n’y a pas d’effet cohérent. »

Le juge de Pennsylvanie n’a pas acheté les réclamations de Hanushek et a statué pour les plaignants qui ont poursuivi l’État. D’autres juges et politiciens peuvent cependant être persuadés. Certains décideurs, dont l’ancienne secrétaire à l’Éducation Besty DeVos, continuent d’affirmer que l’argent n’améliorera pas les écoles. Ce mantra peut devenir plus fort. Les écoles ont reçu 190 milliards de dollars en secours de Covid depuis 2020, et bien qu’il y ait eu peu de recherches rigoureuses sur les effets de l’argent, de nombreux commentateurs ont déjà fait valoir que le financement avait été mal dépensé.

Pendant ce temps, malgré l’impression laissée par quatre décennies de son travail et de son témoignage juridique, Hanushek dit qu’il n’est pas vraiment contre plus de financement pour les écoles. « Je n’ai jamais dit que l’argent ne devrait pas être dépensé pour les écoles », a-t-il déclaré récemment. Il pense simplement qu’il doit être utilisé plus efficacement. Par exemple, il aimerait voir des ressources supplémentaires affectées pour attirer et retenir de bons enseignants dans les écoles très pauvres, une politique qui, selon lui, fonctionnait à Dallas.

Les décideurs devraient-ils donc dépenser plus d’argent dans les écoles publiques, attachés à certaines exigences ? La réponse de Hanushek : « Oui. »

Matt Barnum est boursier Spencer en journalisme éducatif à l’Université de Columbia et journaliste national à Chalkbeat.

Chalkbeat est une organisation de presse à but non lucratif couvrant l’éducation publique.