« Nous sommes techniquement toujours dans une pandémie et essayons d’en sortir », a déclaré Jeff Grabow , Leader américain du capital-risque chez Ernst & Young, dans une interview. « Il y a un an, tout le monde pensait que nous glissions dans l’abîme. Avoir un quart record comme celui-ci est assez incroyable. »

Le marché en phase finale a poursuivi son rythme effréné après un second semestre historique pour les introductions en bourse qui incluaient des offres de Snowflake, DoorDash et Airbnb. Les deux premiers trimestres de 2020 ont été calmes, les entreprises ayant modifié leurs plans à cause de Covid-19, mais le marché a rebondi de manière spectaculaire et a continué de tenir le coup.

Grabow a déclaré qu’il y avait eu 183 accords de capital-risque d’au moins 100 millions de dollars au premier trimestre, soit plus de la moitié du montant de l’année dernière. Le plus gros accord a été le cycle de financement de 2 milliards de dollars de la société de voitures autonomes Cruise en janvier, dirigé par Microsoft dans le cadre d’un accord stratégique avec General Motors, propriétaire majoritaire de Cruise.

Le dépanneur numérique Gopuff a levé 1,15 milliard de dollars en mars pour la deuxième transaction en importance du trimestre. Databricks, fournisseur de logiciels d’analyse de données dans le cloud, a levé 1 milliard de dollars au cours de la période, tout comme l’application d’investissement Robinhood, qui avait besoin de liquidités après que le trading sauvage de GameStop ait laissé la société dans une crise de trésorerie.

Le plus gros cycle de moins d’un milliard de dollars concernait la société spatiale privée SpaceX, qui a levé 850 millions de dollars en février pour une valorisation d’environ 74 milliards de dollars. La levée de 600 millions de dollars de la société de logiciels de paiement Stripe, évaluée à 95 milliards de dollars, figurait également parmi les principales transactions.

Outre le nombre croissant de méga-tours, le marché des premiers stades est également brûlant. Grabow a déclaré qu’il y avait eu un financement record dans les transactions de série A et de série B au premier trimestre.

De plus petits fonds apparaissent chaque semaine, et le site Web AngelList permet également aux investisseurs de rassembler des syndicats de personnes qui souhaitent mettre de l’argent au travail dans des start-ups sans faire de réseau sur le terrain. Avec autant de capital dans le système et l’émergence de la négociation virtuelle sur Zoom, les rondes de capital-risque se réunissent beaucoup plus rapidement que par le passé.

« Il y a beaucoup de dynamisme et d’enthousiasme sur le marché parce que les gens croient que nous avons réussi à traverser Covid », a déclaré Grabow. « La numérisation et l’activation technologique des industries ont été mises sur les stéroïdes. »