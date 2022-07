Le financement du programme climatique américain est mis en doute alors que Manchin refuse d’offrir son soutien

Le sénateur Joe Manchin a porté un nouveau coup à l’agenda climatique du président Joe Biden jeudi en refusant de soutenir le financement de programmes climatiques ou de projets énergétiques.

La Poste de Washington a rapporté que le démocrate de Virginie-Occidentale avait déclaré aux chefs de parti qu’en raison de la dernière flambée de l’inflation et du coût de la vie, il était réticent à soutenir les propositions de dépenses climatiques, même après que les démocrates aient réduit leurs ambitions initiales dans le but de le convaincre.

Avec une division 50-50 au Sénat et aucun sénateur républicain favorable à la lutte contre le changement climatique, il est nécessaire d’obtenir le soutien de chaque dernier démocrate si Biden veut adopter des politiques respectueuses du climat. Manchin est le seul sénateur démocrate à résister aux ambitions climatiques de Biden, dépouillant l’année dernière le projet de loi Build Back Better du président des politiques climatiques sur lesquelles il était centré. Les critiques ont souligné qu’il avait reçu plus d’argent des compagnies de combustibles fossiles que n’importe qui d’autre au Sénat au cours du dernier cycle électoral et possède également une entreprise de charbon.

Parlant sur Ligne de discussion MetroNews Vendredi, Manchin a confirmé qu’il avait discuté du financement du climat et de l’énergie avec le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, mais a déclaré qu’il souhaitait attendre de voir les taux d’intérêt et les chiffres de l’inflation de juillet avant de prendre une décision finale. “Je ne peux pas prendre cette décision essentiellement sur les taxes de tout type et aussi sur l’énergie et le climat, car il faut les taxes pour payer l’investissement dans la technologie verte pour laquelle je suis en faveur”, a-t-il déclaré. “Mais je ne vais pas faire quelque chose et aller trop loin qui cause plus de problèmes.”

La réticence de Manchin à prendre des mesures immédiates sur le climat cette semaine coïncide avec des vagues de chaleur record sur trois continents, qui, selon les scientifiques, ont été rendues plus extrêmes par le changement climatique induit par l’homme. Comme mises en garde sanitaires sont émis pour alerter les gens de la menace de tomber malade, de mourir et d’être déplacés – comme cela s’est déjà produit dans certaines régions d’Asie et d’Afrique – l’administration Biden a du mal à faire des progrès pour convaincre les membres du Sénat qu’une action urgente doit être prises pour atténuer les impacts de la crise climatique.

Les tentatives des États-Unis, le plus grand émetteur de carbone de l’histoire, de s’attaquer à la crise climatique font l’objet d’un examen minutieux de la part de la communauté mondiale. Sur la scène mondiale lors d’événements tels que le sommet de l’ONU sur le climat COP26, Biden et Envoyé spécial du président pour le climat John Kerry promettent que les États-Unis respecteront leurs engagements en vertu de l’Accord de Paris — un effort mondial pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 Celsius. Mais chez eux, ils ont mené une bataille contre l’un des leurs, alors qu’ils tentent de faire adopter une législation visant à renforcer les États-Unis grâce à la mise en place d’une économie de l’énergie verte.

Les démocrates tiennent à essayer de faire adopter le paquet, y compris les dispositions sur les dépenses climatiques, avant les prochaines élections de mi-mandat. Avec des pertes attendues, le parti sait que cela pourrait être la dernière chance d’obtenir le financement qui aiderait les États-Unis à atteindre l’objectif déclaré de Biden de réduire de moitié les émissions américaines d’ici la fin de cette décennie.