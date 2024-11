Le financement du prince Andrew interrompu par le roi Charles, selon un livre

Mais l’auteur royal Robert Hardman affirme maintenant que le roi a décidé de cesser de payer pour la sécurité de la maison du prince Andrew ou de lui fournir une allocation personnelle. Ensemble, ces coûts s’élèveraient à plusieurs millions de livres sterling par an.

Mais cela signifierait qu’il devrait trouver sa propre façon de payer l’entretien et la sécurité du Royal Lodge, un bâtiment classé du XIXe siècle à Windsor. On estime que l’entretien de cette grande propriété, louée auprès du domaine de la Couronne, entraînerait des coûts élevés.

Le prince, qui n’a plus de porte-parole officiel, n’a jusqu’à présent pas répondu aux réclamations concernant la perte de ce financement.

Il indique que le gardien de la bourse privée, qui s’occupe des finances royales, a reçu pour instruction de mettre fin aux allocations personnelles et aux paiements de sécurité du prince Andrew.

Cette pression financière sur le prince intervient après la sortie cette année de deux films distincts – réalisés par Netflix et Amazon – sur son interview sur BBC Newsnight en 2019dans lequel il a été interrogé sur ses liens avec le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein.

Le prince a démissionné de ses fonctions royales et a ensuite perdu ses titres militaires et ses patronages royaux et s’est retiré dans une vie privée à Royal Lodge. Un commentateur l’a décrit comme étant « déroyalisé ».

Même si c’est désormais le roi qui prendrait des mesures en matière de financement, des sources ont précédemment suggéré que cela faisait partie d’une question à plus long terme, antérieure au règne du roi, concernant le règlement du futur logement et des finances du prince Andrew, 64 ans.

Plutôt que la vaste demeure de Royal Lodge, précédemment occupée par la reine mère, il a été suggéré que le prince pourrait déménager dans le plus petit Frogmore Cottage, autrefois occupé par Le prince Harry et Meghancar cela aurait un coût de maintenance et de sécurité bien inférieur.