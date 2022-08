Le financement du nouveau Venture Flow d’Adam Neumann suscite une indignation massive en ligne

Trois ans après avoir démissionné de son poste de PDG de WeWork suite à des allégations de mauvaise gestion, Adam Neumann contrôle désormais Flow, une société immobilière d’un milliard de dollars. Toute la Silicon Valley a été secouée par l’actualité. Si l’on en croit les rapports, un montant considérable de 350 millions de dollars a été investi dans la startup par Andreessen Horowitz. C’est une société de capital-risque renommée. À partir de maintenant, le site Web de Flow contient le slogan “Vivez la vie en flux”. Il sera lancé en 2023.

Selon la BBC, l’investissement a suscité une indignation massive. Allison Byers, fondatrice et directrice générale de Scroobious, a déclaré à la BBC : « Il y a une raison pour laquelle cela fait de telles vagues…. En raison de la taille du chèque, en raison du financement sans précédent de quelqu’un qui a été popularisé comme un homme d’affaires immoral, cela crée une réaction plus émotionnelle.

Beaucoup d’autres ont exprimé leur colère. S’adressant aux médias sociaux, elle a écrit: «Pour n’importe qui d’autre, nous sommes tenus à ces normes impossibles. C’est l’indignation.

« Hé Adam, voici 350 millions de dollars. S’il vous plaît, ne brûlez pas notre argent comme vous l’avez fait avec WeWork” Adam Neuman : pic.twitter.com/fUFw2FAUK3 — litquidité (@litcapital) 16 août 2022

Adam Neumann : Ma nouvelle startup révolutionne l’immobilier résidentiel avec de nouvelles innovations Les nouveautés : pic.twitter.com/9NOdS48tyW – Semaine de travail (@workweekinc) 15 août 2022

Adam Neumann en ce moment pic.twitter.com/yKzb3XOu4H – Alexander_WeMove (@AlexanderWeMove) 16 août 2022

Un autre investisseur, Leslie Feinzaig, qui se trouve également être le fondateur et directeur général de la société de capital-risque Graham & Walker, a déclaré que l’ampleur annoncée de l’investissement qui n’a pas encore été rendu public semblait être un “coup de poing”. Elle a déclaré: «Ma réaction immédiate a été:« Mec, j’aimerais que les femmes aient la même opportunité d’échouer de manière aussi spectaculaire qu’Adam Neumann.

Il y a aussi eu des doutes dans le monde de l’immobilier. John Drachman, co-fondateur de la société immobilière réputée Waterford Property Co, a affirmé qu’il y avait encore beaucoup de scepticisme dans le secteur concernant les plans les plus récents de M. Neumann pour secouer le marché. Il a en outre déclaré qu’Adam peut «transmettre clairement une histoire et une vision, ce qui en fait un vendeur fantastique. Il a été vraiment efficace pour collecter une somme d’argent importante pour WeWork.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici