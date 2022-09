Le financement du haut débit pour les communautés autochtones pourrait enfin connecter certains des endroits les plus isolés d’Amérique

Et tout ce travail sur le « dernier kilomètre » – l’installation ou la mise à niveau des antennes et des câbles qui relient les maisons et les entreprises – n’est qu’une partie de l’histoire. Il y a aussi le « middle mile », l’infrastructure dont les petits réseaux ont besoin pour alimenter en données la dorsale internationale des télécommunications. Pour les Blackfeet, cela impliquerait de mettre à jour ce central local à Browning et de le connecter à un hub de transporteur desservant toute l’Amérique du Nord et le monde.

“La fibre du mile intermédiaire manque”, déclare Matthew Rantanen, coprésident de la technologie et des télécommunications du Congrès national des Indiens d’Amérique. «Nous avons fait le calcul, obtenu des cartes des transporteurs et des tribus, travaillé avec les gens du SIG et les institutions d’ancrage – il y a environ 8 000 milles manquants dans les 48 États inférieurs, 1 800 rien qu’en Californie. C’est un problème d’un milliard de dollars à lui seul dans le Lower 48. »

Travail à faire

Depuis le déploiement de la loi CARES à la mi-2020, avec sa date limite initiale pour dépenser des milliards de dollars d’ici décembre 2021, les tribus se sont empressées de digérer l’opportunité. L’achat de l’échange local par les Blackfeet était l’une des rares choses qui pouvaient être réalisées en temps opportun.

Malheureusement, toutes les tribus n’ont pas pu profiter autant de ces fonds. “Beaucoup de tribus n’ont pas demandé l’argent”, explique Rantanen. “Certaines tribus sont très avancées, et certaines n’ont aucun personnel. Ou ils ont des rédacteurs de subventions qui ne savent pas comment penser à la technologie qui essaient de rédiger des subventions technologiques. »

Et maintenant, les coûts augmentent à cause de l’inflation, entre autres facteurs.

« Les prix augmentent considérablement. L’argent n’ira pas aussi loin qu’il l’a fait. Mike Sheard, Siyeh Communications

Les projets de fibre souffrent d’un goulot d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les principaux acteurs de la communication comme AT&T et Verizon achètent chaque palette de câbles qu’ils peuvent trouver. Cela laisse de petits projets comme ceux des réserves indiennes attendre 60 semaines ou plus pour exécuter les commandes. Beaucoup ont dû demander des dérogations pour le délai de dépenses.

«Le gouvernement fédéral a affecté plus de 60 milliards de dollars au haut débit, et les fournisseurs le savent», déclare Mike Sheard, président de Siyeh Communications, la société créée pour superviser le nouvel échange de télécommunications dans la réserve indienne des Blackfeet. « Les prix augmentent considérablement. L’argent n’ira pas aussi loin qu’il l’a fait.

Alors que Rantanen affirme que le financement fédéral du haut débit ne sera probablement pas suffisant pour creuser des anneaux de fibre pour chaque tribu, un service de planification intelligent peut poser beaucoup de câbles tout en reconstruisant une route subventionnée ou en remplaçant une conduite d’eau soutenue par la loi sur l’infrastructure.