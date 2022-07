Le financement des start-up chute le plus depuis 2019

SAN FRANCISCO – Pour la première fois en trois ans, le financement de démarrage diminue.

Les chiffres sont crus. Les investissements dans les start-ups technologiques américaines ont plongé de 23% au cours des trois derniers mois, à 62,3 milliards de dollars, la plus forte baisse depuis 2019, selon les chiffres publiés jeudi par PitchBook, qui suit les jeunes entreprises. Pire encore, au cours des six premiers mois de l’année, les ventes de démarrage et les introductions en bourse – les principaux moyens par lesquels ces entreprises retournent de l’argent aux investisseurs – ont chuté de 88%, à 49 milliards de dollars, par rapport à il y a un an.

Les baisses sont rares dans l’écosystème des start-up, qui a connu plus d’une décennie de croissance démesurée alimentée par une économie en plein essor, des taux d’intérêt bas et des personnes utilisant de plus en plus la technologie, des smartphones aux applications en passant par l’intelligence artificielle. Cette poussée a produit des noms désormais connus tels que Airbnb et Instacart. Au cours de la dernière décennie, le financement trimestriel des start-ups à forte croissance n’a été divisé que par sept.

Mais alors que la hausse des taux d’intérêt, l’inflation et l’incertitude résultant de la guerre en Ukraine ont assombri l’économie mondiale cette année, les jeunes entreprises technologiques ont été touchées. Et cela préfigure une période difficile pour l’industrie technologique, qui s’appuie sur les start-ups de la Silicon Valley et au-delà pour fournir le prochain grand moteur d’innovation et de croissance.