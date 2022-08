Le financement des écoles pour les enfants les plus défavorisés “réduit de près d’un demi-milliard malgré la promesse de mise à niveau”

Le financement destiné à améliorer les performances scolaires des enfants les plus défavorisés du Royaume-Uni a été réduit en termes réels de près d’un demi-milliard de livres en sept ans, affirme-t-on.

Le groupe de campagne anti-Brexit Best for Britain a publié des chiffres montrant que depuis 2015, le financement des primes d’élèves pour les écoliers du primaire et du secondaire a chuté de plus de 467 millions de livres sterling, compte tenu de l’inflation.

Le système de prime élève, complémentaire au financement des écoles principales, a été mis en place en 2011 pour financer des actions en faveur des enfants défavorisés.

Best for Britain indique que plus de 1,9 million d’élèves ont besoin du financement de la prime, mais son analyse a révélé que l’argent n’a augmenté que de 4,92% pour les enfants du primaire et de 5,35% pour les élèves du secondaire au cours des sept dernières années.

La hausse de l’inflation signifie que le financement réel est en baisse de 340 £ et 241,50 £ par élève et par an respectivement.

Cela équivaut à une moyenne d’au moins 21 000 £ par école, déjà confrontée à d’autres pressions inflationnistes, selon l’organisation, qui se décrit comme «le principal groupe de défense interpartis du Royaume-Uni défendant les valeurs internationalistes».

Les ministres disent que l’augmentation des sommes qu’ils consacrent signifie que les élèves cette année reçoivent plus que jamais.

Cette semaine, l’Institute for Fiscal Studies a déclaré dans un rapport que le financement de l’éducation en Angleterre était devenu “moins progressif”, les efforts visant à cibler l’argent sur les élèves les plus pauvres étant diminués par les changements démographiques et la politique gouvernementale.

Le gouvernement n’a pas réussi à combler l’écart de réussite entre les élèves défavorisés et leurs pairs plus aisés, selon l’IFS.

Naomi Smith, PDG de Best for Britain, a accusé le gouvernement de limiter les chances des enfants “en raison de leur incompétence économique persistante et tout en vantant leur programme de ‘nivellement'”.

Niamh Sweeney, secrétaire générale adjointe du Syndicat national de l’éducation, a déclaré : « À tous points de vue, cela est surprenant et choquant, et inacceptable pour les écoles, les élèves et les parents.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous augmentons la prime élève à plus de 2,6 milliards de livres sterling cette année, ce qui signifie que les taux de financement par élève seront les plus élevés, en termes de trésorerie, depuis le début de ce financement.

“Nous reconnaissons que les écoles sont confrontées à des coûts croissants et que le financement de base des écoles augmente de manière significative – de 4 milliards de livres sterling en 2022-23 par rapport à l’année précédente – aidant à faire face à ces pressions.”