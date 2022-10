Le financement de United Way BC contribue grandement à renforcer la sécurité alimentaire locale – Kelowna Capital News

C’est vendredi, jour de paie, et vous avez besoin de courses.

Vous avez établi le budget et savez exactement ce que vous pouvez vous permettre de dépenser. Vous avez une liste des aliments dont votre famille a besoin et vous faites vos courses à votre épicerie habituelle. Mais lorsque vos articles ont été scannés, le total est de 60 $ de plus que prévu.

De plus en plus, et chaque jour, les Britanno-Colombiens sont confrontés au choix impossible de ne pas avoir la nourriture dont ils ont besoin ou de se sacrifier pour ce besoin fondamental d’autres façons qui les rendent vulnérables alors que les coûts continuent de monter en flèche.

Selon une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l’Université de Toronto, environ un Canadien sur six, soit environ 16 %, a connu une certaine forme d’insécurité alimentaire. Les familles doivent faire des choix compromettants, les personnes âgées à revenu fixe éprouvent des difficultés, les étudiants ne mangent pas à leur faim et la crise économique a été particulièrement difficile pour les familles autochtones vivant dans des régions rurales ou éloignées.

À United Way British Columbia, veiller à ce que les personnes dans le besoin aient accès à des aliments nourrissants et adaptés à leur culture est une priorité. C’est pourquoi l’Initiative régionale des carrefours alimentaires communautaires a été créée!

La sécurité alimentaire ne concerne pas seulement la nourriture elle-même. Il s’agit de programmes de littératie alimentaire et d’activités de bien-être, de création de liens et de relations; il s’agit de la joie d’un pot de miel local ou de la satisfaction de préparer un repas dont vous pouvez être fier.

United Way BC travaille avec des partenaires et des organisations pour identifier les insécurités alimentaires dans les petites villes, les communautés rurales, éloignées et autochtones et les quartiers des villes. L’objectif de ce modèle d’approvisionnement alimentaire en étoile est de construire un système de sécurité alimentaire durable qui réponde aux besoins de chaque région.

United Way BC travaille avec des partenaires et des organisations pour identifier les insécurités alimentaires dans les petites villes, les communautés rurales, éloignées et autochtones et les quartiers urbains, dans le but de créer un système de sécurité alimentaire durable qui répond aux besoins de chaque région. Centraide C.-B. photo

Ici, dans le sud de l’intérieur, United Way BC travaille avec le réseau Land to Table pour lutter contre l’insécurité alimentaire de plusieurs façons. Ils parrainent la 60+ Good Food Box, qui comprend des fruits et légumes frais, ainsi que des œufs locaux, du pain bio et un produit frais de la ferme. Il aide les personnes âgées dans le besoin à rester en bonne santé et crée un lien important – recevoir leurs boîtes mensuelles leur permet de savoir que quelqu’un se soucie d’eux.

« Pour les organismes à but non lucratif qui font ce travail, nous sommes en mesure de faire fructifier ce financement », déclare Liz Blakeway, partenaire de l’un des centres alimentaires régionaux de United Way BC. « Il est important que les gens sachent que le financement qu’ils fournissent s’étend sur une longue distance et qu’il reste dans votre communauté. Cela nous aide à créer des emplois, à créer la sécurité alimentaire et à construire des systèmes alimentaires résilients.

Grâce aux donateurs de United Way BC, 2,5 millions de repas ont été fournis aux familles et aux personnes dans le besoin l’année dernière par leurs 16 centres alimentaires communautaires régionaux et sept organisations de récupération alimentaire.

Ce n’est qu’une façon de plus pour United Way British Columbia de renforcer les liens vitaux avec la nourriture et la communauté, ce qui améliore la qualité de vie des personnes dans le besoin.

CommunautéSécurité alimentairePhilanthropie