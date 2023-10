Le financement de l’éducation divise toujours les décideurs politiques | Actualités, Sports, Emplois

(The Center Square) – Depuis plus d’une décennie, les décideurs politiques d’Harrisburg – et le cercle d’influenceurs en éducation qu’ils attirent – ​​ont du mal à définir l’équité pour les élèves des écoles publiques.

Aujourd’hui, alors qu’un mandat judiciaire est mis à nu, l’État doit réinventer le système d’éducation publique libre et équitable promis dans sa Constitution – la garantie envisagée par des élus révolutionnaires comme Thaddeus Stevens, dont l’influence pèse toujours lourd dans les couloirs du Capitole.

Brenda Morales, ancienne enseignante et membre de Power Interfaith, un groupe de défense populaire, a invoqué Stevens tout en rappelant à la Commission de financement de l’éducation de base la réduction du budget de l’État de 800 millions de dollars en 2011.

« Il s’agit d’une question d’intérêt public et d’un devoir que le gouvernement a envers ses citoyens. » elle a cité. « Cela devrait concerner tous les enfants, y compris les enfants les plus pauvres. »

La commission tient une série de réunions pour discuter des défis qu’une formule de financement constitutionnelle doit surmonter.

De nombreux critiques du système actuel soulignent rapidement que de nombreux étudiants ne reçoivent pas l’éducation envisagée par Stevens lorsqu’ils entrent dans des salles de classe en sous-effectif dans des établissements en ruine.

Ils attribuent la grande majorité de cette situation à l’effet domino des fluctuations du financement survenues pendant la Grande Récession. À cette époque, les mesures de relance fédérales affluaient dans les États, et la Pennsylvanie en consacrait 800 millions de dollars aux dépenses d’éducation de base.

Lorsqu’elle s’est tarie en 2011, les législateurs ont déclaré que l’État ne pouvait pas se permettre de maintenir cette injection ponctuelle sans augmenter les impôts à tous les niveaux. La réduction de 10 % a toutefois eu des conséquences.

Les districts ont repoussé les projets de maintenance et de rénovation qui ont laissé certains bâtiments sans systèmes CVC fonctionnels, sans plomberie fiable et sans moisissure ni amiante dans les couloirs. D’autres ont supprimé les services, régné sur les fournitures quotidiennes et tous ont eu du mal à suivre les normes académiques de l’État.

La pandémie de COVID-19 a décuplé les problèmes.

« Notre budget est l’expression de nos valeurs » a déclaré Matt Przywara, surintendant adjoint du district scolaire de Lancaster. Il n’est que l’un des nombreux qui affirment que les districts à faible revenu ont généralement des étudiants qui ont besoin de plus grands besoins – et d’un financement plus important – que leurs homologues plus riches.

En plus d’avoir un plus grand nombre d’apprenants de l’anglais et d’étudiants ayant des besoins spéciaux, les districts à faible revenu sont confrontés à des problèmes systémiques liés à la pauvreté. Les étudiants sont confrontés à l’itinérance, à une alimentation inadéquate et à des systèmes de soutien affaiblis par le besoin des soignants de subvenir aux besoins de leur famille via des emplois à bas salaire face à une inflation et des tensions économiques incessantes.

À ce défi s’ajoute le financement disproportionnellement faible provenant de l’impôt foncier local, l’une des caractéristiques de l’inéquité éducative en Pennsylvanie. Les législateurs cherchent désormais à cibler les écarts créés là où le financement local est insuffisant.

En Pennsylvanie, les impôts fonciers locaux couvrent plus de la moitié du budget annuel d’un district. Le soutien de l’État s’élève en moyenne à 38 % dans l’ensemble des 500 districts, le reste étant financé par des fonds fédéraux. Les districts dont l’assiette fiscale est la plus faible doivent s’acquitter de leurs obligations globales avec moins.

Cette disparité a conduit des législateurs comme le sénateur Greg Rothman, républicain de New Bloomfield, et le représentant Topper, républicain de Bedford, à admettre leur propre revirement par rapport au soutien aux politiques de contrôle local – une culture enracinée qui complique encore davantage les relations entre les gouvernements de Pennsylvanie. les districts scolaires et le gouvernement de l’État.

Une moindre dépendance à l’égard des contribuables fonciers pourrait uniformiser les règles du jeu, même s’il s’agit d’un réseau complexe à démêler – un réseau que le législateur a tenté, sans succès, de résoudre pendant des décennies.

« Nos dirigeants politiques ont tenu en otage les espoirs, les rêves et l’avenir de nombreux enfants de Pennsylvanie en raison d’un manque de volonté politique de faire le bien à nos enfants », a déclaré le révérend Dr Gregory Edwards, chef de cabinet de Power Interfaith.

Le représentant Peter Schweyer, D-Allentown, a déclaré que la nouvelle formule doit reconnaître « la compréhension fondamentale que tous les enfants ne sont pas exactement les mêmes. »

Et même si tous s’accordent sur ce principe, un autre groupe de critiques affirme que consacrer davantage d’argent à ce problème ne résoudra pas les inégalités.

Malgré la réduction de 10 % en 2011, l’État a rétabli le soutien financier de l’époque de la récession en 2014. Au cours de la décennie qui a suivi, l’État a augmenté son soutien aux écoles publiques de 35 % supplémentaires au-dessus du niveau de relance.

Ces mêmes critiques soulignent l’augmentation des réserves scolaires qui dépassent de loin les mandats légaux et affirment que les coûts de personnel en constante augmentation absorbent une grande partie de ce financement supplémentaire. Une formule supplémentaire adoptée en 2018 achemine des fonds supplémentaires vers les districts ayant des besoins socio-économiques plus élevés, mais l’État affirme qu’il faudra des décennies pour accroître les crédits annuels qui y sont siphonnés.

Il existe néanmoins un large consensus sur le fait que cela doit continuer, d’une manière ou d’une autre, car cela signifie que les districts historiquement sous-financés peuvent exiger plusieurs milliers de dollars de plus par étudiant que ceux qui ont déjà atteint le niveau suffisant, et les défenseurs disent que ce n’est pas grave.

Exhortant les décideurs politiques à créer un budget qui reflète la priorité accordée aux étudiants, Laura Boyce – directrice exécutive de Teach Plus – a déclaré « Les enfants de Pennsylvanie regardent, attendant justice. »







