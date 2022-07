Le financement de la rénovation de Penn Station ne s’additionne pas, selon une étude

Mme Fisher a déclaré qu’elle et son collègue chercheur avaient une vision optimiste que le projet de développement se déroulerait comme prévu, sans être interrompu par une récession ou miné par des dépassements de coûts à Penn Station.

“C’est la barre haute”, a déclaré Mme Fisher. “Cela suppose que tout va bien pour l’État.” Mais elle a ajouté: “Dans des conditions moins que parfaites, ces revenus potentiels vont probablement baisser.”

Les responsables de l’État ont estimé que la part de New York dans le coût de la rénovation et de l’agrandissement de la gare se situerait entre 7,5 et 10 milliards de dollars. New York a accepté de payer environ un quart des coûts totaux, le reste devant être fourni par le gouvernement fédéral, Amtrak et le New Jersey. Amtrak est propriétaire de la gare et New Jersey Transit est l’un de ses plus gros utilisateurs.

Avant la pandémie, Penn Station était la plaque tournante de transport en commun la plus fréquentée du pays, submergée pendant les heures de pointe par des foules de navetteurs se bousculant dans et hors des trains. Pas de joyau architectural pour commencer, la station de métro vieille de 54 ans s’était détériorée dans un état embarrassant.

Le mois dernier, la Metropolitan Transportation Authority a demandé des propositions pour concevoir la gare rénovée. Ces propositions sont dues d’ici le 28 juillet et l’État a l’intention de choisir un designer plus tard cette année.