Le financement annuel trouve la stabilité pour les équipes de recherche et de sauvetage au sol de la Colombie-Britannique

L’Outdoor Recreation Council de la Colombie-Britannique accueille favorablement un financement supplémentaire pour les groupes de recherche et de sauvetage au sol.

« Nous sommes ravis que la (province) continue de veiller à ce que le travail vital des groupes de recherche et de sauvetage et de leurs bénévoles soit là lorsque les gens ont besoin d’aide dans l’arrière-pays », a déclaré Louise Pedersen, directrice générale.

La semaine dernière, la province a annoncé que 78 équipes GSAR recevront un financement annuel de 6 millions de dollars dans le cadre d’une entente unique en son genre au Canada. L’accord de financement précédent distribuait plus de 33 millions de dollars sur six ans sous forme de subventions, un outil de financement potentiellement moins cohérent.

Pedersen a salué cet aspect de l’accord, maintenant dans sa deuxième année. La BC Search and Rescue Association a longtemps fait pression pour obtenir un financement annuel, a-t-elle déclaré.

« Ne pas savoir d’où vient votre financement est un obstacle important à la durabilité de la plupart des organisations à but non lucratif, donc pour BCSARA avoir l’assurance qu’une grande partie de leurs besoins de financement seront satisfaits année après année contribuera à garantir que le modèle actuel peut être maintenu et que les individus ou les groupes qui se trouvent dans le besoin d’assistance ne seront jamais facturés pour les services fournis.

L’accord annuel signifie également – au moins sur une base annuelle – plus d’argent pour les équipes avec 6 millions de dollars par an, plus de 33 millions de dollars sur six ans.

Chris Mushumanski, président de BCSARA, a déclaré qu’un financement stable est vital pour leurs opérations sur le terrain.

« Il finance des équipements importants, nos programmes et soutient les bénévoles après des appels difficiles avec notre équipe de gestion du stress en cas d’incident critique », a déclaré Mushumanski. « Nous apprécions cet investissement important dans la sécurité publique, car la saison chargée pour les recherches, les sauvetages et la livraison des avis d’évacuation est bien entamée. »

Le ministre des urgences, Bowinn Ma, a salué le travail des 3 000 bénévoles de la GSAR enregistrés auprès de la province.

Nous sommes fiers de soutenir les groupes de recherche et de sauvetage, y compris ceux qui aident aux évacuations sur le terrain en cas d’incendie de forêt, en continuant à fournir un financement durable grâce à cet accord unique en son genre », a-t-elle déclaré.

Le financement annuel de la province s’ajoute au financement lié aux incidents pour couvrir les coûts opérationnels de recherche et de sauvetage s’élevant à 7,85 millions de dollars en 2021-2022.

Ce financement soutient également les activités administratives et opérationnelles, y compris le programme d’éducation en plein air AdventureSmart et les soutiens en santé mentale pour les bénévoles.

L’Outdoor Recreation Council of BC travaille au nom de 70 organisations membres provinciales et régionales et représente plus de 100 000 personnes, ainsi que le grand public, pour soutenir des possibilités de loisirs de plein air agréables et respectueuses pour tous.

