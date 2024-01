Le financement américain gelé pour l’UNRWA à Gaza est minime, selon le Département d’État

Ses remarques interviennent dans un contexte de colère face à la décision des pays donateurs de suspendre leur soutien à l’UNRWA. Dans un communiqué lundi, Agnès Callamard, la secrétaire générale d’Amnesty International, a déclaré qu’il s’agissait «choquant, voire inhumain», que les gouvernements, y compris les États-Unis, avaient suspendu leur financement. Elle a noté que la douzaine d’employés qui ont été licenciés faisaient partie d’un effectif de 30 000 personnes de l’UNRWA. (Au moins 152 membres du personnel de l’agence ont été tués lors de l’opération militaire israélienne à Gaza, selon l’UNRWA.)

Et plusieurs progressistes ont condamné la décision de l’administration Biden, notamment Bernie Sanders, indépendant du Vermont, qui a déclaré mardi dans un communiqué que « nous ne pouvons pas permettre que des millions de personnes souffrent à cause des actions de 12 personnes. Les États-Unis et d’autres pays doivent rétablir le financement pour éviter cette catastrophe humanitaire. »

Même si le montant retenu par les États-Unis ne représente qu’une petite fraction du budget annuel d’environ 1,2 milliard de dollars de l’UNRWA, les responsables de l’agence préviennent que le gel des financements par de nombreux pays donateurs collectivement pourrait menacer le travail humanitaire de l’organisation. Les États-Unis ont été pendant la plupart des années le plus grand donateur de l’UNRWA, mais d’autres donateurs fournissent collectivement la majeure partie du budget annuel de l’agence.

À la mi-octobre, le président Biden a également annoncé une aide d’urgence de 100 millions de dollars pour les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. la Maison Blanche a dit dans un communiqué serait fourni « par l’intermédiaire de partenaires de confiance, notamment des agences des Nations Unies » et des organisations non gouvernementales internationales.