Le finaliste Shivam Sharma sauve Payal Rohatgi de l’élimination, Saisha Shinde devient furieuse

Lock Upp a pris une autre tournure intéressante, car le premier finaliste de l’émission, Shivam Sharma, a sauvé Payal Rohatgi de l’expulsion de cette semaine. Après avoir remporté le billet pour la finale, Shivam a reçu l’invitation de la grande finale signée par l’hôte Kangana Ranaut. Ensuite, les gardes ont annoncé que Shivam avait également le pouvoir de sauver tout concurrent de l’élimination. Les gardes ont en outre révélé que Munawar Faruqui ne pouvait pas être sauvé car il avait endommagé la propriété de la prison.

Shivam Sharma a dû choisir entre Poonam Pandey, Payal Rohatgi, Saisha Shinde, Ali Mercchant, Anjali Arora, Azma Fallah, et il a sauvé Payal de l’élimination de cette semaine. Rohatgi s’est instantanément effondré après avoir entendu son nom. Shivam a déclaré que Payal avait contribué au spectacle dès le premier jour lui-même. Il a ajouté que Rohatgi est l’un des piliers les plus solides de la série.

LIS: Lock Upp: Shivam Sharma BAT Munawar Faruqui et Anjali Arora pour devenir le premier finaliste

Après tout cela, Saisha Shinde est devenue furieuse contre la sélection de Shivam. Shinde s’est déchaînée contre son choix et a déclaré qu’elle était heureuse de quitter la série, mais qu’elle ne pouvait pas supporter que Payal soit félicitée pour sa « laide contribution » dans la maison. Shinde s’est moquée du format de l’émission en disant que « si jouer à des jeux sales s’appelle des b **** s, alors elle ne veut pas être dans l’émission ». Poonam Pandey et le prince Narula ont consolé Saisha et lui ont demandé de jouer au jeu selon ses conditions. Prince a dit à Saisha qu’elle devait rester forte et qu’elle avait la chance de représenter sa communauté. Prince lui a conseillé de rester forte et de pousser jusqu’à la finale.

Hier soir, Jailor Karan Kundrra a mené une tâche d’arène pour le ticket pour la finale. Deux équipes ont été divisées dans lesquelles Anjali avait Poonam, Munawar et Ali dans son équipe, et Shivam avait Payal, Azma et Saisha dans son équipe en tant que soldats. Le jeu comportait quatre tours et les soldats devaient protéger leur Raja et Rani. Si Raja ou Ranji tombe, la manche se terminera. Au premier tour, Anjali a perdu et Saisha a quitté le tour à cause de sa blessure. Au deuxième tour, Payal et Prince ont joué du côté de Shivam, et Munawar et Ali ont joué du côté d’Anjali. Au deuxième tour, Anjali est tombé et Shivam a gagné. Pour le troisième tour, le roi, la reine et un soldat chacun. Shivam et Payal ont joué contre Anjali et Ali. Shivam a jeté à lui seul Anjali et Ali et a remporté le troisième tour et est devenu le premier finaliste à participer à la finale.