Le finaliste de The Voice, David Adeogun, fond en larmes alors qu’il délivre un message émotionnel au mentor Olly Murs

Le finaliste de THE Voice, David Adeogun, a fondu en larmes en délivrant un message émouvant à son mentor Olly Murs.

L’épisode de samedi soir de l’émission ITV a marqué la finale de la série de cette année.

Anthonia Edwards, finaliste de Tom Jones, Mark Howard d’Anne-Marie, David Adeogun, candidat d’Olly Murs, et Naomi Johnson de Team Will se battent actuellement pour la première place.

Celui qui gagnera remportera un contrat d’enregistrement avec le label UMOD d’Universal.

Ce soir, David a séduit les juges avec son interprétation de la chanson de Gerry and the Pacemaker, You’ll Never Walk Alone.

Après avoir reçu son ovation debout, il est monté sur scène pour remercier son mentor Olly pour tout ce pour quoi il l’a aidé.

Qui est en finale de The Voice UK 2022 ?

Retenant ses larmes, David a déclaré : « Je suis ravi, honnêtement, je suis ravi.

“Je veux saisir cette opportunité parce que je ne sais pas quand je le referai, pour te remercier Olly.

“Tu n’as été rien d’autre qu’incroyable de croire en moi numéro un, mais ensuite de voir quelque chose que je ne me vois même pas parfois.”

La voix du chanteur a commencé à se casser alors qu’il continuait : « C’est vraiment dur… »





Il s’est alors empêché de s’effondrer.

Les juges n’étaient pas les seuls impressionnés par sa performance.

L’un d’eux a déclaré sur Twitter : “David, tu m’as donné la chair de poule de la tête aux pieds… c’était absolument magnifique ! #TeamOlly #TheVoiceUK.

Un deuxième a ajouté : “David est incroyable !! #TheVoiceUK.

“David ftw ! Il est fantastique sa voix est incroyable. #teamolly @ollymurs. #thevoiceuk », a répondu un troisième.