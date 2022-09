Alors que les chants de leur nom de famille retentissaient dans le stade Arthur Ashe, le père de Casper Ruud a fièrement enregistré une vidéo de lui acceptant le trophée de finaliste de l’US Open.

“Bonne mémoire pour la vie”, a déclaré Christian Ruud.

Cela aurait pu être tellement mieux si Casper avait pu gagner le troisième set alors qu’il avait des occasions.

Incapable d’y convertir deux balles de set, Ruud s’est incliné face à Carlos Alcaraz 6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3 dimanche lors de sa deuxième finale du Grand Chelem.

Le jeune Ruud a également été finaliste à Roland-Garros en juin contre Rafael Nadal.

“A Roland Garros, j’avais du mal à croire que je pouvais battre Rafa”, a déclaré Ruud. “Aujourd’hui n’était pas plus facile, mais j’y ai cru davantage.”

Christian Ruud, un ancien professionnel de l’ATP Tour qui entraîne maintenant son fils, et Casper ont déploré les chances qui se sont échappées lorsque Alcaraz a servi à la traîne 6-5 dans le troisième set.

Ruud aurait deux chances de prendre le set dans ce qui est devenu un match de 16 points, mais Alcaraz les effacerait tous les deux lors de voyages vers le filet. Ruud a ensuite commis quatre fautes directes dans le bris d’égalité pour aider Alcaraz à s’enfuir avec.

“J’aurais peut-être dû y aller un peu plus”, a déclaré Ruud. “Ouais, vous pouvez dire que cela aurait pu être – c’était le set qui a peut-être décidé du match. C’était un set chacun, très serré, et un long troisième set. J’ai joué un tie-break horrible, malheureusement trop d’erreurs. En quelque sorte, je ne pouvais pas me débarrasser de ces points, je suppose.

Il n’y avait vraiment rien à regretter en juin, vu son adversaire. Nadal a remporté l’Open de France 14 fois et est allé 112-3 au total.

Ruud n’a jamais vraiment eu de chance, perdant 6-3, 6-3, 6-0. Mais ce match – ainsi que le classement n ° 1 s’il gagnait – aurait pu être là pour la prise.

“Il a eu une meilleure chance et cela s’est également vu dans le résultat du match, avec les balles de set dans le troisième set”, a déclaré Christian Ruud. “Et au moins, vous avez un set à cinq et oui, je pense que c’était le point clé du match.”

Alcaraz a ensuite pris une avance de 4-2 en quatrième et a trop bien servi à partir de là, terminant le match avec deux as et un service gagnant lors du dernier match.

Ruud passera à la deuxième place du classement lundi mais devra attendre pour devenir le premier Norvégien à remporter un titre du Grand Chelem. Il a une fiche de 0-6 contre les 10 meilleurs joueurs dans les quatre plus grands tournois, il devra donc être meilleur lorsqu’il affrontera les meilleurs.

Il a une idée qui pourrait aider.

“J’espère que je ne jouerai pas contre un joueur espagnol si jamais j’atteins une autre finale de Chelem”, a-t-il déclaré avec un sourire. “Ils savent ce qu’ils font en finale du Chelem. Espérons un autre qu’un Espagnol.

