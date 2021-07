Le finaliste de Bachelorette Justin Glaze s’excuse pour les « tweets racistes et homophobes » passés et admet « Je voulais juste m’intégrer »

LE finaliste de Bachelorette Justin Glaze s’est excusé pour ses « tweets racistes et homophobes » passés et a également admis « Je voulais juste m’intégrer ».

Pendant le Happy Hour Bachelor Podcast. Becca Kufrin et la co-animatrice invitée Tayshia Adams ont demandé Justin, 29 ans, à propos des articles controversés.

Justin s'est excusé pour ses tweets « racistes » passés

Katie a été The Bachelorette cette saison

Justin a déclaré: « Alors que je réfléchis à tout ce que je viens de traverser avec tout ce voyage, souvent les gens me demandent ce que j’en ai retenu.

«Et l’un des plus grands points à retenir pour moi était juste ma croissance personnelle, et l’une de ces choses est de pouvoir me tenir responsable, ce que je n’étais pas capable de faire historiquement. Donc, je n’ai aucun problème à reconnaître et à m’excuser du fond du cœur pour les mots vraiment blessants que j’ai utilisés.

« La dernière chose que je veux faire, c’est m’enfuir. Ce n’est pas qui je suis. Je veux juste parler du fond du cœur, et j’espère que les gens comprendront où j’étais alors par rapport à où je suis maintenant.

Justin a poursuivi: «Quand je repense à Justin, 14 ans, j’étais au lycée et, franchement, j’étais le genre de personne qui, pour une raison quelconque, ressentait le besoin de s’intégrer et de dire des choses amusantes et de suivre ce que mon les pairs faisaient et disaient.

Il a conclu. « Les gens avec qui j’étais associé lançaient des insultes vraiment blessantes auxquelles, à l’époque, je ne pensais vraiment rien. »

Bien que des décennies se soient écoulées, Justin a ajouté: « Ce que j’ai dit était ignorant et blessant alors [and ] c’est ignorant et blessant maintenant.

‘PETIT COUTEAU DE CUISINE’

Dans un précédent tweet de 2009, le finaliste avait tweeté : « À qui la faute ? Le pauvre f ** ne peut pas manipuler un petit couteau de cuisine au travail.

« Aucun type de coordination du tout… comme c’est triste. »

Les tweets écrits par la star de télé-réalité entre 2009 et 2011 ont refait surface sur Reddit.

Au cours de cette saison de La bachelorette, le concurrent masculin était censé romancer le cœur de Katie Thurston.

L’homme de 26 ans Baltimoreartiste basé est actuellement un consultant en vente d’investissement et un peintre très talentueux qui montre fréquemment son travail sur Instagram.

Les parents de Justin l’ont inspiré pour trouver le partenaire idéal.





Parce qu’ils étaient mariés depuis environ 30 ans, Justin espérait trouver un lien durable et significatif avec Katie au cours de cette saison.

Deux anciennes stars de Bachelorette, Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe, servira de co-animateurs pour l’émission ABC à la place de Chris Harrison.

La Bachelorette est diffusée le lundi à 20h sur ABC.

Justin a suivi « ce que mes pairs faisaient et disaient »

Katie et Justin photographiés ensemble

