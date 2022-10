Le finaliste de “America’s Got Talent” est décédé à 44 ans – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Mediapunch/Shutterstock

Zuri Craig est décédé le 21 octobre 2022.

Il était candidat sur L’Amérique a du talent.

Il est également apparu dans une poignée de films de Tyler Perry.

“C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons la transition de notre fils, frère et ami bien-aimé, Zuri Craig», la famille du défunt L’Amérique a du talent artiste posté le 23 octobre. Le message, qui a été partagé sur les réseaux sociaux, ajoutait : « Nous vous remercions d’avance pour vos prières. Veuillez respecter notre vie privée pendant cette période de deuil inimaginable. Détails officiels à suivre. La déclaration indique que la date de décès de Zuri est le 21 octobre 2022. Il n’avait que 44 ans.

Aucune cause de décès n’a été révélée. Les fans ont répondu avec amour et tristesse. “Mes condoléances à sa famille et ses amis”, a écrit l’un d’eux. « Vous avez béni le monde avec votre incroyable talent… vous nous manquerez », a ajouté un autre. « Les mots ne suffisent pas. Nos condoléances à la famille.” “Prières à sa famille et ses amis. Repose en paix, roi. Alors que le monde pleure cette perte, voici ce que vous devez savoir sur Zur.

Zuri Craig était dans la saison 10 de “America’s Got Talent”

Zuri était la moitié du duo de chanteurs Le groupe Craig Lewis qui s’est rendu jusqu’à la finale de L’Amérique a du talent en 2015. Au cours de leur course sur la saison 10, Zuri et Jeffrey Lewis livré une performance mémorable de James Brown“This Is A Man’s World” et a remporté un buzzer en or pour sa reprise de Mary J. Blige“Je descends.” Cependant, ils ont finalement terminé derrière ventriloque Paul Zerdin.

Il lui a fallu du temps pour monter sur ‘AGT’

“J’ai voulu passer une audition pour AGT depuis trois ans maintenant, mais je n’ai jamais pu convaincre Jeffrey de passer une audition avec moi », a déclaré Zuri dans une interview avec le Le blog de Gossip And Gab en 2015. “Je lui ai demandé de passer une audition et il a finalement dit OUI !”

Jeffrey pleuré Zuri passe en ligne. « Hier, j’ai perdu mon frère, mon ami. Je suis brisé, complètement dévasté. Je t’aime au delà des mots. Le groupe CraigLewis pour toujours ! Repose en paix mon ami.”

Hier, j’ai perdu mon frère, mon ami. Je suis brisé, complètement dévasté. Je t’aime au delà des mots. Le groupe CraigLewis pour toujours ! Repose en paix mon ami 🕊️ pic.twitter.com/Ox6jXTx8an – Jeffery Lewis (@iamjefferylewis) 23 octobre 2022

Il a travaillé avec Tyler Perry…

Avant que Zuri ne soit sur AGTil était déjà un talent à l’écran, grâce à Tyler Perry. La Fait un créateur a découvert Zuri à travers les couvertures YouTube du chanteur et l’a embauché pour travailler sur ses films, par Nous hebdomadaire. Zuri est apparu dans La grande famille heureuse de Madea (2011), Un Noël Madea (2011) et Madea obtient un emploi (2013)

… Et était sur un podcast

Le profil IMDB de Zuri répertorie un autre crédit d’acteur, ainsi que son travail sur les films de Tyler Perry. Zuri a joué le rôle d’un prédicateur dans L’expérience audio Color Purple : un avantage pour Black Womxn. La série de podcasts, également présentée Felicia Fields, Melody Betts, Alexis J. Rostonet Galen J.Williams.

Il s’est étendu à l’industrie du divertissement

Zuri a créé ZoReMi Entertainment, ce qui lui a permis de monter certaines productions à Atlanta, en Géorgie. En octobre, ZoReMi Ent a annoncé Nourriture d’âme en direct au théâtre Center Stage. La production présentée Melvin Crispell III, Paris Bennett, Stout, Jessica Dinae, Yael Hilton, et plus. Productions précédentes incluses Noël sur les réseaux sociaux de Zuri Craig, The House That Misery Built de Zuri Craig, et une fabrication de La vérité sur les hommes noirs.

Nos pensées vont à la famille de Zuri en cette période de deuil.