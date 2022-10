Le finaliste d’American Idol meurt – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Robb Cohen/Invision/AP/Shutterstock

La Idole américaine famille a perdu un ancien concurrent bien-aimé. Willie Spence est mort après avoir succombé à ses blessures dans un tragique accident de voiture le 11 octobre. Le journal local du chanteur, Douglas Maintenant, a été le premier à rapporter la nouvelle sur Facebook. “DouglasNow a appris que Douglas natif et Idole américaine Le finaliste de la saison 19, Willie Spence, 23 ans, est décédé des suites de blessures subies dans un accident de voiture dans le Tennessee », a écrit le média. “Nous n’avons pas plus de détails pour le moment. Nous adressons nos condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Willie. Il était un talent extraordinaire et un rayon de lumière pour des millions de personnes à travers le monde. Il va nous manquer.”

L’information a également été apparemment confirmée par Katharine McPheequi a joué avec Willie pendant son temps sur Idole. Elle a profité de son histoire Instagram pour partager qu’elle “a reçu des nouvelles très tragiques” alors qu’elle informait les fans du décès de Willie. “La vie est si injuste et rien n’est jamais promis”, a-t-elle écrit. “Dieu accorde la paix à ton âme Willie. Ce fut un plaisir de chanter avec vous et de vous connaître.

Willie a conquis le cœur des téléspectateurs lors de sa course sur Idole. En plus d’avoir une voix chantante incroyable, Willie avait aussi une histoire incroyable. Il a partagé qu’il pesait 600 livres avant de venir dans l’émission et qu’il avait été hospitalisé avec du liquide dans les poumons. Cela l’a motivé à perdre du poids, l’amenant à perdre près de 200 livres avant de commencer son Idole périple.

Willie avait posté une vidéo sur Instagram quelques heures avant sa mort. Dans le clip, il chantait dans une voiture garée. Après avoir entendu parler du décès de Willie, les fans ont commencé à inonder la section des commentaires du message de messages d’amour pour le défunt chanteur. “Volez et chantez avec les anges et dansez parmi les étoiles mon ami”, a écrit une personne, tandis qu’une autre a ajouté : “L’une des personnes les plus gentilles et authentiques que j’aie jamais endurées. L’un des artistes les plus talentueux avec qui j’ai eu le privilège de travailler. L’effusion d’amour de ceux qui connaissaient Willie à la fois personnellement et en tant que fans a été ressentie au lendemain de sa mort.

Sur Idole américaineWillie a perdu contre Chayce Beckham lors de la finale de la saison 19. Cependant, il a continué à poursuivre la musique après son passage dans la série. Il avait même un spectacle à Londres le 12 novembre, qu’il avait publié avec enthousiasme sur Instagram à partir de septembre. Certaines de ses performances les plus mémorables sur Idole inclus son audition, où il a chanté “Diamonds” par Rihannaainsi que des interprétations ultérieures de chansons telles que “Wind Beneath My Wings”, “Set Fire to the Rain”, “Glory” et “Georgia on My Mind”.

“J’ai l’impression d’avoir changé en tant qu’artiste”, a déclaré Willie après la fin du spectacle. “Avant de Idole américaine, je ne croyais pas en moi autant que j’aurais dû en tant qu’artiste et cela a définitivement aidé ma confiance et m’a aidé à croire davantage en moi. J’ai l’impression que c’est tout ce dont j’ai besoin pour que ma carrière décolle. J’ai juste besoin de croire un peu plus en moi. »