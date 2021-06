Le finaliste d’AMERICAN Idol, David Archuleta, s’est présenté sous le nom de « LGBTQIA + » et a déclaré « Dieu m’aime pour qui je suis ».

Dans un long Publication Instagram, David a mentionné qu’il était revenu en 2014 à sa famille.

David a apprécié les fans pour « avoir écouté cette affaire personnelle »[/caption]

le Idole américaine star a révélé: «J’aime rester pour moi, mais j’ai aussi pensé que c’était important de partager parce que je sais que tant d’autres personnes d’éducation religieuse ressentent la même chose. Je suis ouvert à moi-même et à ma famille proche depuis quelques années maintenant que je ne suis pas sûr de ma propre sexualité.

L’ancienne candidate de chant a expliqué comment elle a commencé à avoir des « sentiments similaires pour les deux sexes ».

David a ajouté: « Ensuite, j’ai aussi appris que je n’ai pas trop de désirs et d’envies sexuels comme la plupart des gens, ce qui fonctionne, je suppose, car je me suis engagé à me sauver jusqu’au mariage, ce que les gens appellent asexuel lorsqu’ils n’ont pas d’expérience sexuelle. exhorte.

Il a poursuivi: « Il y a des gens qui ressentent les mêmes sentiments d’être LGBTQIA +, (je sais que ça fait beaucoup de lettres que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais il y a beaucoup d’expériences uniques que les gens ressentent et vivent qui les font se sentir isolés et seuls qui sont représentés) qui luttent pour suivre leurs croyances qui sont si importantes pour eux, tout comme je l’ai fait.

« ..Veuillez envisager de faire de la place pour être plus compréhensifs et compatissants envers ceux qui sont LGBTQIA + », a déclaré le chanteur.[/caption]

« Je ne sais pas quoi en penser et je n’ai pas toutes les réponses. Je vous invite simplement à envisager de faire de la place pour être plus compréhensifs et compatissants envers ceux qui sont LGBTQIA +, et ceux qui font partie de cette communauté et essaient de trouver cet équilibre avec leur foi qui est également une partie importante de leur identité comme moi. . «

«Je pense que nous pouvons faire mieux en tant que personnes de foi et chrétiens, y compris les saints des derniers jours, pour écouter davantage la lutte entre être LGBTQIA+ et une personne de foi. Il y a plus que vous ne le pensez en traversant cette lutte après tous les malentendus qui l’accompagnent. »

« Je ne pense pas que cela devrait se résumer au sentiment que vous devez accepter l’un ou l’autre. Pour moi, trouver la paix, la réalité a été d’accepter que les deux soient des choses réelles que je vis et que je fasse qui je suis.

« Vous pouvez faire partie de la communauté LGBTQIA+ et croire toujours en Dieu et en son plan évangélique », a-t-il conclu.[/caption]

David Cook, qui est apparu avec David dans American Idol, l’a félicité[/caption]

« Je n’ai pas encore compris ce que cela signifie, mais j’apprécie que vous ayez écouté cette affaire personnelle. Encore une fois, je ne me sens pas à l’aise de le partager, mais je sentais que je devais sensibiliser davantage les personnes dans ma même situation et vous faire savoir que vous n’êtes pas seul.

David a déclaré : « Vous pouvez faire partie de la communauté LGBTQIA+ et croire toujours en Dieu et en son plan évangélique… »

David a poursuivi plus loin dans la section des commentaires et a ajouté: « Pour les personnes qui ne comprennent pas vraiment comment des sentiments en dehors du simple fait d’être hétérosexuel peuvent être possibles et d’accord, je vous supplie d’être plus compréhensif envers les personnes qui vivent et luttent avec des choses que vous pouvez pas l’expérience et vous comprendre.

David est surtout connu pour avoir participé à la septième saison d’American Idol[/caption]

Il a terminé deuxième derrière David Cook[/caption]

« J’ai essayé pendant près de 20 ans d’essayer de me changer jusqu’à ce que je réalise que Dieu m’a fait comme je suis dans un but. Et au lieu de détester ce que j’ai considéré comme mal, j’ai besoin de voir pourquoi Dieu m’a aimé pour qui je suis et que ce n’est pas seulement la sexualité.

« Tant d’autres traits de qui je suis viennent de la façon dont j’ai été créé. Si d’autres personnes choisissent de vivre différemment de ce que vous avez été élevé à croire, ayez de la compassion, car cela a probablement été un voyage épuisant pour elles d’être d’accord avec les sentiments qu’elles ont et qu’elles n’ont jamais pu changer.

« Idk s’ils n’étaient pas censés essayer de changer la façon dont ils ont été créés pour être. Même si vous vous retrouvez avec tant d’autres questions sur la foi et la sexualité comme moi, je crois qu’être ouvert aux deux questions et à la foi est la façon dont nous recevons des réponses. Dieu bénit ceux qui demandent.





David a conclu : « Alors continuons à demander et à chercher, et à avoir de la compassion et de la patience. Merci de votre attention. »

De nombreuses personnes ont fait l’éloge de David, y compris David Cook – les deux sont apparus ensemble dans la septième saison d’American Idol, ce dernier remportant la victoire.

Il a écrit: « Je t’aime mec, et si fier de qui tu es. »