Le finaliste d’American Idol, Caleb Kennedy, quitte le Top 5 de l’émission après que la vidéo le montre à côté d’un copain avec un «  capot de style KKK  »

Le finaliste d’AMERICAN Idol, Caleb Kennedy, a abandonné la série après qu’une vidéo refait surface l’ait montré à côté d’un ami portant une cagoule «style KKK».

Le natif de Caroline du Sud, âgé de 16 ans, a déjà partagé un clip de selfie qui montrait le chanteur à côté d’un copain – qui portait une capuche blanche en forme de cône qui couvrait son visage avec seulement des trous pour les yeux découpés.

Instagram

Instagram

La tenue ressemblait à l’uniforme du Ku Klux Klan – un groupe de haine terroriste suprémaciste blanc formé en 1865.

Après avoir reçu des réactions négatives pour le resurfaçage de la vidéo, Caleb a annoncé sur ses médias sociaux qu’il avait quitté le concours de chant ABC.

«Hé vous tous, ça va être un peu une surprise, mais je ne serai plus sur American Idol.

«Il y avait une vidéo qui a fait surface sur Internet et qui montrait des actions qui n’étaient pas censées être prises de cette manière», a-t-il écrit dans de longues excuses.

Il a poursuivi: «J’étais plus jeune et je n’ai pas pensé aux actions, mais ce n’est pas une excuse. Je veux dire pardon à tous mes fans et à tous ceux que j’ai laissés tomber.

Getty

«Je vais prendre un peu de temps sur les réseaux sociaux pour m’améliorer, mais en disant cela, je sais que cela a blessé et déçu beaucoup de gens et fait perdre le respect aux gens pour moi.

« Je suis vraiment désolé! Je prie pour pouvoir un jour regagner votre confiance en qui je suis et avoir votre respect! Merci de me supporter. »

Les fans étaient furieux lorsque les clips ont refait surface, avec un écrit à American Idol: «Vous devez DQ Caleb après ce qui vient d’être révélé.

«Lui étant impliqué avec le KKK. Cela ne va pas. DQ lui.

Un autre a écrit: «American Idol Fan @ krummy09 ABC Disney #AmericanIdol n’avait pas le choix de disqualifier Caleb. C’était plus qu’une «indiscrétion juvénile».

«Cela avait à voir avec la horrible histoire du racisme, les lynchages kkk. En aucun cas ABC Idol n’aurait associé un concurrent au klan. «





Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Le soleil est votre destination pour les meilleures nouvelles de célébrités, les nouvelles du football, des histoires de la vie réelle, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre fantastique application gratuite, nouvelle et améliorée, pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour l’iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @TheSunUS.