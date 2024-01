Le Final Four de l’Arizona proposera des options de divertissement pour les fans au niveau du Super Bowl

Alors que Phoenix se prépare à accueillir le Final Four de basket-ball masculin de la NCAA 2024, les principaux dirigeants ont souligné à quel point la région n’est pas nouvelle dans l’accueil d’événements sportifs majeurs.

La gouverneure de l’Arizona, Katie Hobbs, s’est jointe à un groupe d’orateurs, allant des dirigeants du comité d’organisation local aux responsables de la NCAA, qui ont dévoilé les détails entourant les événements menant aux matchs au State Farm Stadium les 6 et 8 avril. L’Arizona a accueilli, la première fois en 2017.

“Comme vous le savez, l’Arizona n’est pas étranger à l’accueil d’événements sportifs majeurs, ayant accueilli le Super Bowl 57, le Waste Management Phoenix Open et la World Baseball Classic l’année dernière”, a déclaré Hobbs. “Et à chaque fois, nous montrons pourquoi L’Arizona fait le mieux, et c’est ce que nous ferons à nouveau en avril. Le tourisme représente une part importante de l’économie dynamique de l’Arizona et le Final Four masculin aura un impact majeur sur les entreprises de tout l’État, en particulier dans les secteurs de l’hébergement, de l’hôtellerie, de la restauration et des transports. »

La préparation au Final Four transformera le centre-ville de Phoenix en une plaque tournante d’événements auxiliaires pour les fans, notamment un festival de fans sur le thème du sport au Phoenix Convention Center et un festival de musique gratuit au Margaret T. Hance Park. Le fan festival se déroulera du 5 au 8 avril et le festival de musique du 5 au 7 avril. Les artistes n’ont pas encore été annoncés, mais les artistes de 2017 comprenaient Keith Urban, The Chainsmokers et Aerosmith.

“Nous savons que l’hiver va être long et froid et pouvoir célébrer ici au printemps et pouvoir nous immerger dans la culture de cette communauté, c’est époustouflant pour nous”, a déclaré Charles McClelland, président de la NCAA. Comité de basket-ball masculin de division I.

Du côté du basket-ball, il y aura un entraînement ouvert et gratuit pour les équipes participantes du Final Four au State Farm Stadium le vendredi précédant les matchs de demi-finale. De plus, le terrain organisera le Reese’s NABC All-Star Game, mettant en vedette les meilleurs étudiants-athlètes seniors de tout le pays.

La NCAA, qui exige un site couvert d’une capacité minimale de 70 000 places pour le Final Four masculin, n’a pas eu beaucoup d’options dans la région ouest. Depuis Seattle en 1995, le Grand Phoenix est le seul hôte à l’ouest du Texas. Phoenix accueillera à nouveau le Final Four féminin en 2026. Le paysage occidental change cependant du côté masculin puisque Los Angeles et Las Vegas disposent désormais d’options de stade viables pour la NCAA ; Las Vegas accueillera en 2028.

Ramener les jeux à Phoenix créera des opportunités que d’autres sites hôtes pourraient ne pas voir en fonction des fuseaux horaires et de la météo.

“Beaucoup de nos championnats se déroulent dans le sud ou dans l’est, mais maintenant que nous sommes dans le fuseau horaire des Rocheuses, ça va être unique de pouvoir commencer tôt et finir tôt”, a déclaré McClelland. “Nous pensons que cela entraînera des dépenses supplémentaires dans la communauté, car ils auront plus de temps pour visiter Phoenix et tous les merveilleux restaurants et tout ce que Phoenix a à offrir.”

En plus d’être le deuxième Final Four le plus regardé de l’histoire de la NCAA, le Final Four 2017 a généré 324 millions de dollars d’impact économique. La Caroline du Nord a battu Gonzaga pour son sixième championnat dans un Final Four qui comprenait également la Caroline du Sud et l’Oregon.

“Je n’ai aucun doute que cette fois-ci, ce sera tout aussi réussi, sinon plus”, a déclaré Hobbs. « Cet événement laissera également un héritage positif qui perdurera longtemps après la fin des matchs. »