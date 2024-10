Le Final 4 révélé alors que les invités votent pour un autre

ALERTE SPOILER: Cet article contient des détails sur Grand frère Saison 26, épisode 35, diffusé le jeudi 3 octobre.

Suite à l’épisode de double expulsion de Grand frèrele concours de téléréalité de CBS est revenu avec un épisode en direct de deux heures avec Julie Chen Moonves à la barre.

Pour la semaine 11 du concours, Makensy Manbeck a remporté sa place dans le Final 4, remportant le concours de chef de famille.

Les choix de nomination de Makensy étaient Kimo Apaka et Rubina Bernabe, gardant ses alliés les plus proches (Chelsie Baham et Cam Sullivan-Brown (en sécurité pour la semaine).

Cependant, avec la compétition de pouvoir de veto toujours en jeu, Kimo et Rubina avaient encore une chance de se sauver pour la semaine, forçant Makensy à héberger Chelsie ou Cam.

Qui a remporté le pouvoir de veto lors de la semaine 11 ?

Makensy a gardé tout le pouvoir pour elle et a battu ses camarades de maison, remportant le concours Power of Veto. Elle aurait désormais la possibilité de conserver les nominations identiques ou de les modifier en sauvant Kimo ou Rubina et en les remplaçant par Chelsie ou Cam.

Qui a été nommé pour expulsion le Grand frère Saison 26, semaine 11 ?

Lors de la cérémonie de veto, Makensy a déclaré qu’elle n’utiliserait pas le pouvoir de veto et a gardé Rubina et Kimo dans le bloc.

EN RAPPORT: Photos du casting de la saison 26 de « Big Brother »

Comment Grand frère Vote à la Chambre pour la saison 26 au cours de la semaine 11 ?

Votes pour expulser Kimo: Cam, Chelsie

Votes pour expulser Rubina: Aucun vote

Qui a été expulsé de Grand frère Saison 26 sur la semaine 11 ?

Par un vote de 2 contre 0, Kimo était le douzième colocataire expulsé du Grand frère Maison de la saison 26 la semaine 11.

Qui a fait le Grand frère Saison 26 Final 4 ?

Les invités toujours en compétition pour gagner Grand frère La saison 26 comprend Makensy, Cam, Chelsie et Rubina.