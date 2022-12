Le fils X Æ A-Xii d’Elon Musk vole la vedette à SpaceX Meeting

Elon Musk ne manque jamais d’attirer l’attention mais cette fois c’est son fils qui a volé la vedette avec sa gentillesse lors d’une rencontre virtuelle. En novembre, Musk a participé à une réunion numérique conjointe du Conseil des études spatiales de l’Académie nationale des sciences et du Conseil de physique et d’astronomie pour discuter du développement du vaisseau spatial de SpaceX. Alors que Musk a captivé le public avec son discours, son fils X Æ A-Xii, âgé de deux ans, est devenu la véritable star de la série en gagnant les cœurs avec ses gestes adorables.

Un utilisateur de Twitter a partagé l’essentiel de la réunion lorsque Little X a fait ses débuts mignons dans la réunion Zoom. Le fondateur de SpaceX expliquait les derniers développements et son vaisseau spatial réutilisable lorsque le tout-petit a commencé à dire “salut, salut, salut” à la caméra tout en bavardant et en saluant les gens en ligne. Assis sur les genoux de son père, X Æ A-Xii était excité en regardant à la vidéo d’introduction qui a joué sur l’écran et a souligné, “Car, car” lorsque la fusée est apparue sur la plate-forme numérique. “Fusée, mais c’est une fusée sur une grosse voiture”, a corrigé Musk.

Alors qu’il observait l’écran de manière intéressante, il a rapidement été pris en charge par un homme afin que Musk puisse continuer son appel sans interruption. Les internautes étaient impressionnés par le fils de Musk faisant une apparition mignonne et rare à l’écran alors qu’ils inondaient la section des commentaires pour donner leurs belles réactions. “Tellement mignon, Salut”, a dit l’un tandis qu’un autre a écrit, “Juste parfait!”. Un commentaire humoristique disait également : « Tel père tel fils… ».

Le propriétaire de Tesla et chanteur canadien, Grimes, a accueilli X Æ A-Xii en mai 2020 avant que le couple ne se sépare en septembre après trois ans de relation. Cependant, Musk a déclaré qu’ils étaient “semi-séparés” et qu’ils s’aimaient toujours tout en étant “en bons termes”.

