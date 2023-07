Le fils sosie de la star du château, Dick Strawbridge, laisse les fans chauds sous le col avec une photo seins nus

ESCAPE to the Chateau star Le fils sosie de Dick Strawbridge a laissé les fans chauds sous le col.

James Strawbridge est le fils de l’expert en ingénierie issu de son premier mariage avec l’écologiste Brigit A. Weiner.

Instagram

James est le fils de la star d’Escape to The Chateau, Dick Strawbridge[/caption] Instagram

Il a laissé les fans chauds sous le col avec un cliché topless Instagram[/caption]

James, 39 ans, a partagé une nouvelle image sur sa page de grille Instagram, où il a dévoilé ses trucs et astuces de santé.

On pouvait voir le chef se prélasser au soleil les yeux fermés alors qu’il tenait une petite tasse de café dans sa main gauche alors qu’il s’appuyait contre sa fenêtre.

La personnalité a légendé le message: «Siestes au café – je jure par elles.

« Remède parfait pour un lundi après-midi… boire un café puis faire une sieste pendant 20 minutes.

« Gagnez les avantages de la caféine et du sommeil – prêt à rock n roll à nouveau .”

Et les fans ont envahi la section des commentaires en dessous lorsqu’ils ont remarqué le lien vers la star d’Escape to the Chateau.

Beaucoup n’ont pas pu s’empêcher d’exprimer leurs pensées en voyant une ressemblance frappante avec son célèbre père, Dick Strawbridge, 63 ans.

L’un d’eux a écrit: « Superbe photo ressemblant beaucoup à ton père. »

Un deuxième a déclaré: « Tu ressembles vraiment beaucoup à papa .”

Pendant ce temps, un troisième utilisateur a commenté: « Tu es un mini ton père xx. »

« Je reconnais ton papa en toi », a noté un quatrième.

Et un cinquième a ajouté: « Tes papas doublent. »

Pendant ce temps, d’autres fans étaient plus distraits par sa poitrine nue et ses nombreux tatouages.

Un utilisateur a fait remarquer : « Ahh maintenant, il y a un torse d’homme sur lequel je pourrais reposer ma tête pour faire une sieste !!

Un deuxième a écrit : « Tu es tellement beau. .”

« Tu peux faire la sieste dans mon lit… », a plaisanté un troisième.

Et un quatrième a ajouté : « Cette photo est un remède parfait pour un lundi .”

Les fans pourraient reconnaître James de la série Strawbridge Over The Drawbridge.

Dans l’émission, il visitait des demeures seigneuriales à travers le Royaume-Uni, où il procédait à la cuisine pour les seigneurs et les dames de chaque maison.

polycopié

La paire a toujours été proche et les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer leur ressemblance[/caption]