Le fils séparé du roi de Thaïlande revient au pays de manière inattendue

Le fils séparé du roi de Thaïlande, qui travaille actuellement dans un cabinet d’avocats à New York, a effectué une visite surprise dans le pays après 27 ans de vie à l’étranger.

Vacharaesorn Vivacharawongse est apparu dans une garderie pour enfants défavorisés à Bangkok et a déclaré qu’il s’intéressait beaucoup au travail de la fondation.

Vacharaesorn est l’un des sept enfants du roi, dont aucun n’a encore été nommé comme successeur officiel du trône de leur père.

Le fils séparé du roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn a visité mardi une garderie pour enfants défavorisés à Bangkok après un retour surprise dans le pays après 27 ans de vie à l’étranger.

Le retour de Vacharaesorn Vivacharawongse a été révélé pour la première fois dans une vidéo publiée en ligne dimanche le montrant dans la zone d’arrivée de l’aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok, accueilli par des sympathisants.

Son retour intervient à un moment sensible pour la famille royale thaïlandaise, la fille aînée du roi étant dans le coma depuis décembre.

L’homme de 42 ans, qui travaille dans un cabinet d’avocats à New York, est le deuxième fils du roi Vajiralongkorn avec sa seconde épouse Sujarinee Vivacharawongse, une ancienne actrice. Le prince héritier de l’époque a divorcé de Sujarinee qui a été accusée d’adultère en public en 1996. Sujarinee et ses enfants ont ensuite déménagé à l’étranger. La plus jeune fille a été reprise par la famille royale et a reçu le titre de princesse Sirivannavari Nariratana, mais les quatre fils restent séparés et n’ont aucun titre royal officiel.

Le Palais n’a pas commenté sa visite.

Vacharaesorn s’est rendu à la Foundation for Slum Child Care et a donné de l’argent pour soutenir leur travail, selon le post Facebook de la fondation, disant qu’il « a salué les enfants avec attention et s’est beaucoup intéressé au travail de la fondation pour aider les enfants et les familles défavorisés ».

Les photos publiées montraient Vacharaesorn embrassant des enfants et parlant étroitement avec eux.

Un jour après son arrivée, Vacharaesorn a été vu dans des vidéos visitant plusieurs sites religieux à Bangkok, dont le temple du Bouddha d’émeraude qui se trouve dans le sol du Grand Palais. Il a posté sur son compte Facebook une photo de lui sur un pousse-pousse automatique la nuit avec la légende « Bangkok Tuk-Tuk ».

Le roi Vajiralongkorn, 71 ans, s’est marié quatre fois et a sept enfants, mais il n’a pas nommé d’héritier officiel. Son quatrième mariage avec la reine Suthida a été annoncé quelques jours seulement avant son couronnement en 2019. Le roi a pris la couronne après la mort de son père, le roi Bhumibol Adulyadej en 2016.

En décembre, le palais a déclaré que la princesse Bajrakitiyabha Mahidol, 44 ans, s’était effondrée en raison d’une arythmie cardiaque, qui, selon lui, était due à une infection à mycoplasme. Elle est inconsciente et reste sous assistance respiratoire depuis, selon la dernière déclaration du Palais sur son état en janvier.