LE FILS du chef Wagner « assassiné », Prigozhin, est apparu sur sa tombe alors qu’il s’apprête à hériter de la fortune de 100 millions de livres sterling de son père.

Quarante jours après la mort d’Evgueni Prigojine, sa mère Violetta, 83 ans, et son fils Pavel, 25 ans, sont allés lui rendre hommage sur sa tombe à Saint-Pétersbourg.

Les partisans ont brandi les drapeaux noirs de Wagner avec un crâne et la devise « Sang, Honneur, Patrie, Courage », lors de cette étrange cérémonie.

Son fils, rarement vu, devrait hériter de l’empire de 100 millions de livres sterling du chef Wagner, qui comprend des usines de trolls de propagande pro-Poutine.

Le chef de l’armée mercenaire a été enterré sur une tombe richement ornée dans un cimetière de Saint-Pétersbourg après sa mort en août.

Ancien allié de Poutine, il avait tenté sans succès de renverser le Kremlin par un violent soulèvement en juin.

À peine deux mois plus tard, l’avion à bord duquel il voyageait a été projeté hors du ciel dans un violent accident.

Les dix personnes à bord ont été tuées et le groupe Wagner a rapidement déclaré ses soupçons selon lesquels le despote Poutine était derrière son « assassinat ».

D’autres ont affirmé que son double était dans l’avion, pas lui, et Prigojine, 62 ans, s’était discrètement enfui à l’étranger.

Mais la présence de sa mère et de son fils à la cérémonie traditionnelle russe près de la tombe indique qu’ils reconnaissent qu’il a été tué dans l’avion.

Des cérémonies ont eu lieu à Moscou et dans des dizaines d’autres villes pour marquer le 40e jour de sa mort.

Des milliers de Russes y ont participé, mais la télévision d’État les a ignorés.

L’éloge funèbre de Prigojine sur la chaîne Wagner Telegram disait : « Il peut être critiqué pour certains événements, mais c’était un patriote qui défendait les intérêts de la patrie sur différents continents…

« Il était charismatique et surtout proche des combattants et du peuple. C’est pour cela qu’il est devenu populaire en Russie et à l’étranger.»

Les termes du testament de Prigojine suggèrent que Pavel devra désormais subvenir aux besoins de sa famille, y compris de la mère du chef Wagner, Violetta.

Si Pavel meurt, l’immense fortune sera partagée entre Lyubov, la veuve de Prigojine, les deux sœurs de Pavel et le petit-fils du patron de Wagner.

Les rapports suggèrent que le petit-enfant est le fils de Pavel, selon Les temps.

Certains rapports russes affirment que Pavel prendra également le contrôle du groupe Wagner dans le cadre de son héritage.

Prigozhin a été enterré à côté de son père biologique Viktor dans sa ville natale après de petits funérailles auxquelles Poutine, paranoïaque, a refusé d’assister.

Selon certaines informations, seuls sa famille proche et ses amis ont été autorisés à partir, soit une trentaine de personnes rassemblées pour dire au revoir au putschiste manqué.

Le Kremlin semblait désespéré d’éviter un rassemblement de masse, craignant que les mercenaires de Wagner et leurs légions de fans ne profitent de l’occasion pour semer le trouble.

Cela survient alors que le chien de guerre de Poutine, Ramzan Kadyrov, qui – comme Prigojine – a fourni des troupes dans sa guerre contre l’Ukraine, semble miraculeusement se remettre de sa grave maladie.

Il y a quelques semaines à peine, il se trouvait dans un état critique, dans le coma, après avoir souffert d’une « maladie mystérieuse ».

Des informations ont même été diffusées sur les chaînes Telegram selon lesquelles il était décédé.

Kadyrov aurait imputé sa maladie – probablement une maladie rénale aiguë – à un empoisonnement.

Ensuite, une vidéo bizarre montrait les deux dirigeants se rencontrant à Moscou, même si beaucoup ont émis l’hypothèse qu’elle avait en réalité été filmée il y a plus d’un mois.

