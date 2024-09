Le fils qui avait été menotté et aspergé de gaz poivré par des gardes du Missouri est décédé. La mère porte plainte

La mère d’un homme qui a été aspergé de gaz poivré dans une prison du Missouri et qui a demandé de l’aide alors qu’il disait au personnel qu’il ne pouvait pas respirer, a déposé une plainte pour mort injustifiée.

La plainte fédérale a été déposée le 5 septembre dans le district occidental du Missouri. La plainte vise également à obtenir des sanctions civiles pour les violations présumées de la loi Sunshine par le Département des services correctionnels du Missouri.

Karen Pojmann, porte-parole du département, a déclaré qu’il ne faisait aucun commentaire sur les litiges en cours.

Brandon Pace, 37 ans, est décédé le 7 avril 2023 au centre correctionnel de Tipton, à environ deux heures à l’est de Kansas City.

Selon la plainte, Pace, qui purgeait une peine de quatre ans, aurait avalé de la méthamphétamine. Un agent pénitentiaire a ordonné que Pace soit fouillé à nu, mais il a refusé. L’agent a fait appel à l’équipe d’intervention d’urgence correctionnelle, ou CERT. L’un des agents du CERT a apporté une bombe de gaz poivré. La plainte précise que cette grosse bombe ressemble à un extincteur et « est souvent appelée « super-soaker » car elle délivre une dose excessive et est expressément utilisée pour les grandes foules et les cibles multiples ».

Un autre policier aurait aspergé Pace, qui était attaché et menotté, à bout portant dans un espace confiné.

« Pace a commencé à crier de douleur, à haleter et à dire : « Je ne peux pas respirer ». Il n’arrêtait pas de dire : « Aidez-moi, je ne peux pas respirer », encore et encore », peut-on lire dans la plainte.

Le personnel médical l’a ignoré pendant environ quatre heures, tandis qu’il gémissait « Au secours » et « Je ne peux pas respirer ». Lorsque ses supplications ont cessé, une infirmière est venue le voir. Il était mort.

La mère de Pace, Tammy Reed, a été informée de son décès vers 22 heures ce jour-là. Selon la plainte, elle a essayé pendant des jours d’obtenir des informations sur ce qui s’était passé. Ses avocats ont également demandé des documents entourant sa mort et des images vidéo des mois qui ont suivi, mais « aucun document n’a jamais été fourni », selon la plainte, ajoutant que le département « a volontairement refusé de produire des documents » qui auraient dû être disponibles.

Selon la plainte, le Département des services correctionnels « a pour habitude de fermer les yeux lorsque ses agents pénitentiaires utilisent de manière sadique du gaz poivré pour torturer les détenus et refusent ensuite tout traitement ».

« Il faut de la transparence et des enquêtes indépendantes et extérieures sur les décès en détention – y compris celui de Brandon – pour mettre un terme à ce comportement cruel », a déclaré Tom Porto, un avocat de Kansas City qui représente la famille.

Huit mois après la mort de Pace, Othel Moore a été battu, aspergé de gaz poivré et électrocuté dans une prison d’État de Jefferson City. Il aurait également déclaré qu’il ne pouvait plus respirer. les officiers ont été inculpés dans la mort de Moore en juin.

Pace était l’un des 134 prisonniers décédés dans le système pénitentiaire de l’État en 2023.

Son rapport d’autopsie indique qu’il est mort d’une intoxication à la méthamphétamine et que la cause du décès est accidentelle.

Le procès allègue des violations de la part de Centurion, le fournisseur médical du département, un recours excessif à la force, des violations constitutionnelles concernant les peines cruelles et inhabituelles et la procédure régulière, et un décès injustifié, entre autres chefs d’accusation.