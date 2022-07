Le fils qui a assassiné ses parents en les poignardant plus de 300 fois avant de mutiler le cadavre de son père est emprisonné à vie

Un HOMME a assassiné ses parents en les poignardant plus de 300 fois lors d’une attaque frénétique – avant de mutiler le cadavre de son père.

Lee Tipping, 36 ans, a été condamné à perpétuité derrière les barreaux avec une peine minimale de 27 ans aujourd’hui pour le meurtre d’horreur en novembre de l’année dernière.

Lee Tipping a assassiné ses parents dans une explosion sauvage de violence après qu'ils soient allés dîner

Patricia Livesey et Anthony Tipping ont été poignardés à plusieurs reprises. Le pourboire a également utilisé un aérosol et un briquet comme lance-flammes de fortune

Il a poignardé le père Anthony Tipping, 60 ans, plus de 162 fois.

La victime a subi 65 blessures à la poitrine et 15 à l’abdomen, ainsi qu’une série de blessures “très inhabituelles” qui auraient été infligées après sa mort.

Le tueur a également utilisé un aérosol et un briquet comme lance-flammes lors de l’explosion de violence.

Maman Patricia Livesey, 57 ans, avait été poignardée 153 fois. Quelque 67 blessures ont été infligées à sa poitrine et elle a subi trois coups de couteau autour des yeux.

Les deux victimes avaient également été rouées de coups avant de mourir à leur domicile de Higher Walton, dans le Lancashire.

Mme Livesey avait un œil au beurre noir et une blessure à l’épaule. On pense qu’elle a été battue avec une arme.

Dans les instants qui ont précédé sa mort, elle a envoyé un message à sa sœur : “S’il vous plaît, mon Dieu, j’espère que quelqu’un nous aidera.”

Tipping, qui a des problèmes de santé mentale de longue date, a nié deux chefs d’accusation de meurtre – mais a été reconnu coupable par des jurés du tribunal de la Couronne de Preston à l’issue d’un procès exténuant de quatre semaines.

On a appris que les victimes s’étaient rendues dans un pub avec la sœur de Mme Livesey, Catherine Riding, et son mari Martin dans la nuit du 19 novembre de l’année dernière.

Pendant qu’ils étaient sortis, M. Tipping a reçu un appel téléphonique de son fils, qui a déclaré qu’il avait “enfonce la porte de la chambre”.

Mme Livesey était « anxieuse » et semblait « effrayée de rentrer chez elle », a déclaré sa sœur.

D’un air glacial, elle a dit à Mme Riding: “Ce pourrait être mon dernier gin.”

“Elle ne voulait pas rentrer chez elle”, a déclaré Mme Riding aux jurés.

“Elle n’avait jamais vraiment dit ça auparavant. J’ai dit pourquoi, et elle a dit qu’elle ne voulait tout simplement pas rentrer chez elle. Alors j’ai su qu’il y avait quelque chose.”

Peu de temps après son arrivée à la maison, vers 23h30, Mme Livesey a envoyé un texto à Mme Riding: “OK, je ne dormirai probablement pas, il est en train de foutre de la merde.”

À peine dix minutes plus tard, elle a de nouveau envoyé un message avec un appel à l’aide. Mme Riding a appelé le 999 lorsqu’elle n’a pas assisté à un dîner le lendemain.

Après avoir tué ses parents, Tipping a réservé un vol pour Rome et s’est rendu à l’aéroport de Manchester, où il s’est enregistré dans un hôtel voisin sous un faux nom, a appris le tribunal.

« ELLE NE VOULAIT PAS Rentrer À LA MAISON »

Lorsqu’il a été arrêté vers 19h30 le 21 novembre, il a affirmé avoir agi en état de légitime défense.

Il a dit à la police que son père l’avait « intimidé toute sa vie » et qu’il était « un monstre » qui « se battrait jusqu’à la mort ».

Tipping avait admis avoir tué ses parents mais avait nié le meurtre, invoquant la légitime défense et la perte de contrôle contre son père et la perte de contrôle par rapport à la mort de sa mère.

L’inspecteur-détective en chef Jill Johnston, de l’équipe d’enquête de la Force Major, a déclaré après la condamnation: “Je salue la condamnation à perpétuité prononcée contre Lee Tipping par les tribunaux, qui reflète la gravité de son infraction et a été aggravée par son manque de remords.

“Bien qu’aucune peine ne puisse et ne compensera jamais l’attaque horrible, soutenue et violente que Lee a subie contre ses parents, j’espère que les familles et amis de Tricia et Anthony auront un certain sentiment de fermeture en sachant que cette affaire est maintenant arrivée à son terme.

“Ils sont restés incroyablement dignes tout au long de cette enquête et mes pensées restent avec eux en cette période très difficile.”