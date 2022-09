Le fils préféré de la reine, le prince Andrew, publie une déclaration sincère à «chère maman» après sa mort

Le PRINCE Andrew a déclaré aujourd’hui qu’il chérirait à jamais “la compassion, les soins et l’amour de sa maman pour un fils”.

Le duc d’York – célèbre enfant préféré de la reine – a rendu hommage au défunt monarque dans une déclaration émouvante.

Le prince Andrew a rendu un hommage émouvant à sa défunte mère, la reine Crédit : Getty

Une photo de la reine avec Andrew bébé, publiée avec sa déclaration

Le duc d’York a déclaré qu’il manquerait “la compassion et les soins de sa maman” Crédit : Getty

Il y disait : « Chère Maman, Mère, Votre Majesté, trois en un.

“Votre Majesté, ce fut un honneur et un privilège de vous servir.

“Mère – de la nation, votre dévouement et votre service personnel à notre

la nation est unique et singulière ; votre peuple montre son amour et son respect de tant de façons différentes et je sais que vous cherchez à honorer leur respect.

“Maman, ton amour pour un fils, ta compassion, tes soins, ta

confiance que je chérirai pour toujours.

“J’ai trouvé votre connaissance et votre sagesse infinies, sans limite ni confinement.

“Vos idées, vos conseils et votre humour vont me manquer.

“Alors que notre livre d’expériences se ferme, un autre s’ouvre, et je vous garderai pour toujours près de mon cœur avec mon amour et ma gratitude les plus profonds, et je marcherai avec plaisir dans le suivant avec vous comme guide.”