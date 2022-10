“Le fils indien s’élève au-dessus de l’Empire”: le Premier ministre Sunak fait l’histoire et fait la une des journaux à Delhi

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

L’élévation de Rishi Sunak au poste de Premier ministre britannique a fait la une des journaux en Inde, des experts y affirmant que son succès a fait que l’histoire « a bouclé la boucle ».

L’ancien chancelier, qui a remporté lundi la dernière course à la direction des conservateurs, est la première personne d’origine asiatique à devenir Premier ministre britannique, tout comme les hindous du monde entier célèbrent Diwali.

Il est également le premier Premier ministre hindou du Royaume-Uni et le plus jeune depuis plus de 200 ans à l’âge de 42 ans.

M. Sunak est né à Southampton de parents d’origine punjabi-indienne, qui dirigeaient une pharmacie dans la ville de la côte sud. Le futur Premier ministre a même travaillé comme serveur dans un célèbre restaurant indien local à l’adolescence.

Bien qu’il y ait eu des inquiétudes généralisées quant à la légitimité de sa nomination au poste de Premier ministre au Royaume-Uni, car il est le quatrième conservateur à être élu à la tête du parti plutôt que du pays ces dernières années, en Inde, son ascension a été célébrée.

Le Premier ministre indien Narendra Mohi a envoyé ses “félicitations les plus chaleureuses” à Sunak sur Twitter et a écrit : “Alors que vous devenez Premier ministre britannique, j’ai hâte de travailler en étroite collaboration sur les problèmes mondiaux et de mettre en œuvre la feuille de route 2030. Des vœux spéciaux de Diwali au “pont vivant”. des Indiens du Royaume-Uni, alors que nous transformons nos liens historiques en un partenariat moderne.

Le diffuseur NDTV était sans retenue dans sa joie de l’élévation de Sunak.

“Un garçon Desi (local) arrive au 10 Downing Street”, lit-on dans ses sous-titres alors qu’il rendait compte des derniers développements dramatiques de la politique britannique.

Il a également titré son histoire principale sur Sunak : « Le fils de l’Inde se lève sur l’Empire. L’histoire boucle la boucle en Grande-Bretagne.

Certains Indiens ont déclaré sur les réseaux sociaux que M. Sunak devenant Premier ministre cette année serait encore plus spécial, car l’Inde a récemment célébré 75 ans d’indépendance de la domination coloniale britannique.

“Ce (Diwali) est très spécial pour la magnifique victoire de l’Inde au cricket et, selon toute vraisemblance, Rishi Sunak, une personne d’origine indienne, un hindou pratiquant et le gendre de notre propre Narayana Murthy, deviendra Premier ministre du Royaume-Uni”, a déclaré un résident de Chennai. D. Muthukrishnan a écrit sur Twitter, faisant référence au fondateur du géant indien du logiciel Infosys Ltd.

« Rishi Sunak a prêté serment en tant que député sur (le livre sacré hindou) la Bhagavad Gita. S’il répète la même chose pour avoir prêté serment en tant que Premier ministre, quel jour c’est pour l’Inde, cela aussi lors de notre 75e année d’indépendance de la Grande-Bretagne.

L’ancien chef du Trésor est un hindou pratiquant et est connu pour célébrer la fête des lumières. Il a également été photographié allumant des bougies à l’extérieur du n ° 11 pour marquer l’occasion.

Les Indiens sont généralement très fiers lorsque ceux qui trouvent leurs racines dans la nation de 1,4 milliard d’habitants réussissent bien à l’étranger, y compris des personnalités telles que le vice-président américain Kamala Harris, le PDG de Microsoft Satya Nadella et le PDG d’Alphabet Sundar Pichai.

La famille de M. Sunak a émigré dans les années 1960 vers la Grande-Bretagne, qui a gouverné l’Inde pendant environ 200 ans avant que le pays d’Asie du Sud n’obtienne son indépendance en 1947.

Certains partisans indiens britanniques des conservateurs célébraient également son ascension, le membre du parti Ravi Kumar, 38 ans, de Nottingham, qualifiant cela de «moment décisif».

“J’ai grandi dans les années 80 et 90, et je ne pouvais même pas imaginer un Premier ministre non blanc de mon vivant”, a-t-il déclaré. “Je l’ai toujours vu comme un pays blanc et nous y venions en tant qu’enfants d’immigrants … alors voir un dirigeant indien britannique est phénoménal.”

Sunder Katwala, directeur du groupe de réflexion British Future, a également déclaré qu’il s’agissait d’un moment historique, montrant les changements dans la politique et la vie publique britanniques au cours des dernières décennies.

“C’est une nouvelle normalité au sommet de la politique britannique et en partie à cause du chaos politique actuel”, a-t-il déclaré.

“Nous avons la troisième femme Premier ministre, suivie du premier Premier ministre asiatique… Rishi Sunak est en fait le cinquième ministre britannique d’Asie de l’histoire, et il n’y en avait pas avant 2010.”

Les révélations selon lesquelles l’épouse de M. Sunak, Akshata Murthy, une citoyenne indienne, n’avaient pas payé d’impôt britannique sur ses revenus étrangers grâce à son statut de “non domicilié” – disponible pour les ressortissants étrangers qui ne considèrent pas la Grande-Bretagne comme leur résidence permanente – ont blessé Sunak avant son course contre Truss en été.

Murthy, qui détient une participation de 0,9% dans Infosys, a déclaré plus tard qu’elle commencerait à payer l’impôt britannique sur son revenu mondial. Sa richesse familiale s’est avérée un problème de division pour certains.

Rishi Sunak aux côtés de sa femme Akshata Murty (Ian West/PA) (fil de sonorisation)

“Rishi Sunak en tant que Premier ministre n’est pas une victoire pour la représentation asiatique”, a tweeté la députée travailliste de l’opposition Nadia Whittome, qui a également des racines indiennes.

“C’est un multimillionnaire qui, en tant que chancelier, a réduit les impôts sur les bénéfices des banques tout en supervisant la plus forte baisse du niveau de vie depuis 1956. Noir, blanc ou asiatique : si vous travaillez pour gagner votre vie, il n’est pas de votre côté.”

Avec les agences