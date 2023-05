LE fils et partenaire de la tragique Rachel Nickell a écrit au commissaire de police du Met, Sir Mark Rowley, pour demander une compensation pour un « catalogue d’erreurs » concernant son meurtre frénétique à Wimbledon Common.

Ni Alex Hanscombe, qui a été témoin du meurtre un mois avant son troisième anniversaire, ni son père André n’ont rien reçu du Met depuis son enquête ratée de 1992.

Le petit ami de Rachel Nickell, André Hanscombe, et son fils Alex demandent une indemnisation à la Met Police après leur enquête bâclée sur son meurtre Crédit : Dan Charité

Rachel Nickell a été tuée dans une attaque frénétique sur Wimbledon Common en 1992 Crédit : PA : Association de la presse

Ils appellent à des pourparlers avec les chefs de la police du Met et ont donné à la force assiégée un délai de 15 jours avant de lancer une action en justice.

Le père et le fils sont furieux d’avoir été bloqués tandis que d’autres ont reçu une indemnisation, dont 700 000 £ pour le suspect accusé à tort, Colin Stagg.

Ils ont décidé d’agir maintenant après avoir entendu les promesses du nouveau chef de la police du Met, Sir Mark, de nettoyer la force touchée par le scandale.

Dans sa lettre – révélée aujourd’hui par The Sun on Sunday – Alex se demande s’ils auraient pu être victimes de racisme.

Et il jure qu’ils utiliseraient la majeure partie de tout paiement pour une fondation au nom de Rachel pour aider d’autres familles endeuillées.

Le Met s’est excusé auprès d’Alex et André en 2010 après qu’un rapport de la Commission des plaintes contre la police ait révélé que des erreurs avaient laissé le psychopathe Robert Napper libre de tuer. Mais ils ont refusé de verser une indemnité.

Alex, 33 ans, a déclaré: «Nous pensons que le Met, en tant qu’organisation, est l’organe qui s’assure que les autres subissent les conséquences de leurs erreurs.

« Nous ne pouvons pas avoir de doubles standards. Ils doivent également être tenus responsables des erreurs qu’ils ont commises envers nous et les autres lorsqu’ils ont raté des occasions d’arrêter Robert Napper.

« Nous vivons avec cela depuis 30 ans et les gens se sont lavé les mains du problème.

«Mais nous pensons que le moment est venu de redresser une erreur. Ma mère était une femme blanche, mais le fait que mon père et moi recevions une récompense ou une compensation semble être un problème.

Sir Mark a été nommé commissaire du Met en juillet 2022. Il s’est engagé à « nettoyer » la culture toxique de Scotland Yard après les scandales liés au racisme, à la misogynie et à l’homophobie.

André était le petit ami de Rachel au moment de son agression il y a plus de 30 ans Crédit : collecter

André, soixante ans, le compagnon de Rachel à sa mort, a déclaré : « Parler ne coûte rien et ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’agir. Il est temps pour lui de mettre son argent là où se trouve sa bouche.

« Il n’y a pas de meilleur moment que maintenant, au début de son rôle dans le rôle, pour corriger les vieux torts. C’est pourquoi nous agissons maintenant.

«Cela peut sembler que nous sommes amers lorsque nous parlons de racisme dans le Met. Mais pourquoi y avait-il une volonté d’accepter que les choses n’allaient pas, de s’excuser et d’indemniser les autres dans l’affaire ? Et pourquoi ça s’est arrêté quand ça nous est arrivé ?

Rachel, 23 ans, et Alex promenaient leur chien lorsque Napper est sorti des buissons dans lesquels il s’était caché et l’a poignardée 49 fois.

Le démon a essuyé son couteau avant de partir, laissant le petit Alex accroché au corps de Rachel et suppliant: « Réveille-toi, maman. »

L’affaire a horrifié la Grande-Bretagne – mais l’enquête policière a rapidement sombré dans le chaos.

Il a fallu trois semaines aux flics pour interroger le seul témoin Alex avec l’aide d’un psychologue pour enfants.

Ils ont ensuite interrogé 32 hommes avant de se concentrer sur le chômeur local Colin Stagg, qui promenait souvent son chien sur la commune.

Colin Stagg a été condamné à tort pour le meurtre de Rachel et a reçu une indemnisation Crédit : PA : Association de la presse

Bien qu’il n’y ait aucune preuve médico-légale, la police l’a inculpé de meurtre en août 1993.

Un procès Old Bailey l’année suivante a appris que Stagg avait été victime d’une provocation policière et il a été acquitté après 13 mois de prison.

Ce n’est qu’en 2006 – 14 ans après l’attaque et après plusieurs examens de cas froids – que la police a interrogé Napper.

À ce moment-là, il était à l’hôpital de Broadmoor après avoir assassiné une mère et sa fille de quatre ans 16 mois après la mort de Rachel.

Lors d’un procès en 2008, il a admis avoir tué Rachel et on lui a dit qu’il était peu probable qu’il soit jamais libéré.

Robert Napper a finalement été reconnu coupable du meurtre de Rachel en 2008 Crédit : document

Lors du procès, il est apparu qu’en 1989, la propre mère de Napper avait informé la police qu’il avait avoué avoir violé une femme à Plumstead Common, dans le sud-est de Londres.

Mais aucun cas ne correspondait apparemment aux preuves, de sorte que la dénonciation a été ignorée.

Cependant, il est apparu plus tard que le viol d’une femme de 30 ans, devant ses enfants, aurait eu lieu dans une maison adossée à Plumstead Common.

Stagg a finalement reçu une indemnité de 706 000 £.

Le flic Lizzie James – ordonné d’agir comme un «piège à miel» pour lui soutirer des informations – a reçu 150 000 £.

Un rapport de la Commission des plaintes contre la police en 2010 a conclu qu’il y avait eu un « catalogue de mauvaises décisions et d’erreurs » dans l’enquête.

Mais lorsque le Met a décidé de ne pas leur verser de compensation, André et Alex ont porté leur combat devant la Cour européenne en 2012.

Ils ont reporté leur bataille après qu’André soit tombé malade. Dans leur lettre au Met, Alex écrit : « Mon père et moi croyons que la police métropolitaine a une dette morale reconnue mais impayée envers nous.

« Nous pensons que tout paiement qui nous est accordé peut être utilisé à bon escient. La plus grande partie serait consacrée à de bonnes causes par le biais de notre fondation caritative bientôt créée au nom de notre famille.

André et Alex font appel au commissaire du Met, Sir Mark Rowley, pour qu’il règle la «dette impayée» de la force envers eux 1 crédit

André, qui vit maintenant à Barcelone avec Alex, a ajouté : « Mon message à Mark Rowley est : ‘Vous devez corriger vos erreurs historiques avant d’aller de l’avant.' »

De nombreuses victimes d’actes criminels se tournent vers la Criminal Injuries Compensation Authority, mais Alex et André ont approché le Met en raison d’erreurs policières.

Le Sun on Sunday comprend que Sir Mark répond à leur lettre.

Le Met a déclaré: «Depuis le meurtre de Rachel Nickell, le service a considérablement changé la façon dont il enquête sur les meurtres.

« Cela comprend le développement et la professionnalisation de la formation de la police, de nouvelles techniques médico-légales et une liaison plus étroite avec le Crown Prosecution Service. »