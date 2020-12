Le fils d’une travailleuse du sexe accusé de meurtre après la mort d’un jeune couple et de leur nouveau-né dans l’incendie d’une maison a déclaré qu’elle n’avait pas « toujours pris des décisions parfaites » – mais qu’elle avait toujours eu son meilleur intérêt à cœur.

Jenny Hayes, 46 ans, est accusée d’avoir délibérément éclairé la maison de ville de Point Cook, dans le sud-ouest de Melbourne, aux premières heures de mercredi matin.

Les corps d’Abbey Forrest, 19 ans, d’Inda Sohal, 28 ans, et de leur nouveau-né Ivy ont été retrouvés dans les cendres.

Le meurtrier présumé n’avait aucun désaccord avec les jeunes parents – qui étaient des victimes innocentes d’une prétendue attaque de vengeance contre leur colocataire.

Hayes a été arrêté jeudi matin et a ensuite été accusé de trois chefs d’accusation de meurtre et d’incendie criminel causant la mort.

Son fils Harley Robertson a pris la défense de sa mère vendredi, a rapporté news.com.au.

« Une minute, je suis sorti avec mes amis – puis j’ai reçu un appel disant que ma mère était au poste de police », a déclaré M. Robertson.

M. Robertson a déclaré que sa mère était actuellement une « épave complète ».

« Elle n’a pas toujours pris les décisions parfaites, mais elle a toujours fait ce qu’elle pensait être juste et ce qui a toujours été le mieux pour moi. »

Pendant ce temps, le Herald Sun a rapporté que la police enquêtait pour savoir si c’était en fait une prétendue bagarre pour des services sexuels qui avait conduit à l’incendie mortel.

Les détectives allégueront que Hayes a utilisé un accélérateur pour éteindre la cage d’escalier de la maison de Point Cook avant de l’allumer.

Le journal allègue qu’un différend a éclaté au sujet des services sexuels qui devaient être fournis par Mme Hayes avant son retour et l’incendie de la maison.

La police a confirmé vendredi que Hayes ne connaissait pas la famille qu’elle avait été accusée de meurtre.

Une source a déclaré au Daily Mail Australia que quelques heures plus tôt, elle se serait disputée avec son petit ami qui avait « surfé sur le canapé » dans l’établissement.

L’homme de 28 ans et ami proche de M. Sohal l’aurait chassée de la propriété avant de partir pour la nuit.

Il n’était même pas à la maison lorsque la police a affirmé que Hayes est entrée dans la maison et lui a tendu un piège mortel.

«Ils n’avaient aucune chance de s’échapper. Ils ont été piégés », a déclaré la source.

L’ami de M. Sohal serait profondément choqué par la tragédie et reste sous la garde d’autres amis.

Vendredi, des voisins dévastés ont été vus en train de pleurer alors qu’ils emballaient leurs affaires hors de leurs propriétés voisines.

Les maisons de ville des deux côtés de la propriété condamnée ont été endommagées dans l’enfer.

Un voisin désemparé, toujours manifestement sous le choc, a été entendu en train de maudire la femme accusée des meurtres présumés.

«Nous aurions tous pu mourir. Cela aurait pu être nous tous », a-t-elle déclaré.

Les membres de la famille se tenaient tranquillement à l’extérieur de la propriété, qui est maintenant bordée de fleurs et d’hommages à la jeune famille.

Le jeune couple venait tout juste d’emménager dans la maison il y a moins d’un mois pour commencer sa vie en tant que nouvelle famille.

La sœur d’Abbey, Emily Forrest, s’est rendue sur les lieux de l’incendie mortel de la maison vendredi matin pour déposer des fleurs et un jouet à l’extérieur des restes de la maison.

Elle a laissé un jouet en peluche Peppa Pig à la maison en hommage à bébé Ivy.

Elle a décrit sa dévastation d’avoir perdu sa sœur qui, selon elle, était « ravie » de devenir mère.

Emily a dit qu’elle venait de rencontrer sa nièce une fois et même alors c’était très bref.

« Je suis rentré tôt d’un voyage de camping et me suis faufilé à l’hôpital et j’ai fait une petite visite rapide malgré COVID, puis nous avons eu un beau dîner en famille il y a environ une semaine, alors nous avons pu rencontrer tout le monde et notre fils a pu se rencontrer son cousin donc c’était vraiment beau », dit-elle.

«Abbey méritait bien plus que ça.

Emily a déclaré que sa sœur avait adopté la maternité comme un « canard à l’eau » et qu’elle était incroyablement fière d’elle.

« Je sais juste qu’elle se retournerait et me dirait juste d’essayer de rester vraiment forte », a déclaré Emily.

«Elle a toujours été une personne vraiment courageuse.

«Elle avait la personnalité la plus grande et la plus audacieuse. Elle était géniale. Je chérirai toujours les souvenirs que j’ai eu en grandissant avec elle. C’était ma seule sœur.

Emily a ouvert une page GoFundMe pour collecter des fonds pour couvrir les frais de leurs funérailles.