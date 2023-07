Le fils d’une femme dont la jambe a été mutilée dans le tapis roulant de l’aéroport donne une mise à jour terrifiante sur un accident anormal écœurant

LE FILS d’une femme dont la jambe a été mutilée dans un tapis roulant d’aéroport a décrit son horreur de voir le pied de sa mère dans une boîte en mousse.

La passagère thaïlandaise anonyme, âgée de 57 ans, a crié d’horreur lorsque son pied s’est coincé dans l’espace métallique tandis que la machinerie traversait ses muscles, ses tendons et ses os.

La jambe du passager s’est coincée dans le tapis roulant Crédit : ViralPress

Les 20 tapis roulants de l’aéroport sont désormais fermés Crédit : ViralPress

La femme a trébuché sur ses propres bagages sur le tapis roulant à Bangkok Crédit : ViralPress

Dans un accident écœurant, elle a trébuché sur sa valise rose alors qu’elle se dirigeait vers la porte de l’aéroport international Don Mueang de Bangkok jeudi.

Les spectateurs ont tâtonné pour éteindre l’interrupteur d’urgence alors que la machine continuait de déchirer sa chair, crachant du sang sur les rails métalliques.

Les ambulanciers paramédicaux lui ont amputé la jambe sur place à l’aéroport afin de la libérer du tapis roulant avant qu’elle ne soit transportée sur une civière.

Le membre a ensuite été placé dans une boîte en mousse et chargé dans l’ambulance.

Les chirurgiens de l’hôpital international Bumrungrad de la ville ont rattaché le membre, mais disent qu’il est peu probable qu’elle puisse jamais récupérer l’usage de sa jambe gauche.

La famille de la femme consulte maintenant des médecins avant de décider comment procéder à la chirurgie.

Inquiet pour l’état mental de sa mère après l’accident « déchirant », son fils Kittirat a déclaré : « Je me suis senti comme un enfant, surtout quand j’ai rencontré ma mère pour la première fois après l’incident.

« Les agents tenaient une boîte en mousse contenant sa jambe alors qu’ils sortaient de l’ambulance.

« C’était séparé de ma mère assise sur le fauteuil roulant. C’est un sentiment que je ne peux pas vraiment expliquer.

« Le moral de ma mère est à un niveau inquiétant. Nous avons eu l’occasion de lui parler un peu avant et après l’opération car elle était encore en salle blanche.

« Elle a montré de la force à la fois dans ses expressions faciales et dans son ton, mais nous savions au fond de son cœur qu’elle était brisée parce qu’elle avait soudainement perdu sa jambe.

« Ce que je dois admettre que la plus grande préoccupation de ma famille en ce moment est l’état d’esprit de ma mère et l’état de santé à long terme de ma mère.

« Nous savons que nous ne pouvons pas remettre les jambes de ma mère sur les rails, ni même remettre sa vie sur les rails.

Il a poursuivi: « La famille a demandé au médecin d’envisager de constituer une équipe de psychologues pour aider ma mère à traiter ce qui se passe.

« Ma mère a pleuré, non pas à cause de la douleur, mais parce qu’elle ne pouvait pas imaginer la vie avec une seule jambe.

« Par conséquent, nous évitons autant que possible de parler de l’incident à l’aéroport de Don Mueang avec elle et laissons aux parties prenantes de l’aéroport le soin d’enquêter sur la cause.

« La famille espère que l’enquête sera transparente et équitable.

« La famille prie toujours pour l’opération de ma mère. Nous espérons qu’il n’y a aucun signe d’infection et que ce sera sa dernière opération. »

Kittirat a critiqué l’aéroport international de Don Mueang pour avoir prétendument refusé de remettre la vidéosurveillance de l’accident.

Le directeur de l’aéroport, Karan Tanakuljirapat, a ordonné une enquête pour déterminer la cause de l’accident.

Les 20 passerelles automatiques sont fermées aujourd’hui et le patron de l’aéroport a déclaré que les machines sont contrôlées quotidiennement, avec une inspection mensuelle supplémentaire.

Une déclaration de l’aéroport disait: « Le directeur de l’aéroport de Don Mueang et la direction ont rendu visite à la patiente pour suivre le traitement et ont reçu des informations de l’équipe médicale de l’hôpital de Bhumibol selon lesquelles elle est actuellement en train de recevoir un traitement de l’équipe médicale. .

« L’aéroport Don Mueang est profondément attristé par l’incident et prêt à accepter pleinement la responsabilité ainsi qu’à prendre en charge les frais médicaux et l’indemnisation. »

D’autres aéroports du pays vérifient également leurs appareils dans la crainte de nouveaux accidents.

L’aéroport international de Don Mueang (DMK) a ouvert ses portes en 1914 mais a été remplacé en tant que principal aéroport du pays en 2014 par le nouvel aéroport international de Suvarnabhumi (BKK) à la périphérie de Bangkok.

Les aéroports de Thaïlande (AOT), propriété de l’État, sont propriétaires de l’installation et la société serait « l’exploitant d’aéroport le plus précieux au monde » en raison de la popularité du pays en tant que destination touristique et de son économie nationale en croissance rapide.

Cependant, en se promenant dans les zones d’arrivée et de départ de l’aéroport, le bâtiment semble être coincé dans une distorsion temporelle des années 1970, avec peu de réinvestissement, de rénovation ou de mise à niveau – bien qu’il reçoive chaque année d’importantes sommes provenant des frais facturés aux compagnies aériennes et des recettes touristiques, rapporte Newsflare.

Le tapis roulant a été fabriqué par la société japonaise Hitachi et a été installé en 1996, a déclaré le directeur de l’aéroport, ajoutant qu’il était prévu de passer à un modèle plus récent en 2025.

En 2019, la chaussure en caoutchouc d’un passager a été endommagée après avoir été prise dans une autre passerelle du même aéroport, qui a été réparée et rouverte une heure plus tard.

Le tapis roulant a été scellé après l’accident de jeudi Crédit : ViralPress

Les patrons de l’aéroport ont rendu visite à la passagère à l’hôpital Crédit : ViralPress

En 2019, la chaussure d’un passager (photo) s’est retrouvée coincée dans une passerelle du même aéroport Crédit : ViralPress