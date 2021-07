Le fils d’une employée de maison du Rajasthan décroche un emploi de rêve chez Ford et partage une histoire inspirante

Tout le monde a un travail de rêve qu’il a en tête en grandissant, mais tout le monde n’a pas les ressources ou le privilège pour l’atteindre. Ce n’est cependant pas le cas pour Bhavesh Lohar, qui a brisé toutes les barrières pour décrocher l’emploi de ses rêves. Dans un LinkedIn désormais viral Publier, Lohar, fils d’un employé de maison d’Udaipur, Rajasthan, a raconté comment il a obtenu le poste d’ingénieur logiciel chez Ford Motor Company.

Dans son message, Lohar a déclaré: «Je me souviens de ces jours-là, marchant pieds nus le long de l’autoroute dans une chaleur torride en allant chez un gouvernement. l’école moi et mes deux amis avions l’habitude de discuter des futures voitures que nous achèterons quand nous deviendrons une grande personne, ces jours-là j’ai développé un amour profond pour Ford Figo en le voyant dans une annonce dans un journal local et j’ai toujours voulu l’acheter quand j’ai assez d’argent . »

Étudiant du NIT (National Institute of Technology), Bhopal, Lohar a été contraint de quitter son foyer universitaire en raison de la pandémie et de rentrer chez lui pour vivre dans une pièce de 6 sur 6 avec sept membres de sa famille.

Lohar a déclaré: «Je n’avais qu’une seule chambre pour ma famille de 7 membres, alors j’ai construit (certaines parties) une petite pièce pour étudier. J’ai dormi, appris et donné des interviews dans certaines des grandes entreprises assises dans cette salle de 6 par 6 et j’ai eu la chance d’être sélectionné chez Ford. »

« Je veux ressentir ma plus grande gratitude envers mes adorables sœurs aînées qui ont sacrifié leurs propres rêves pour laisser mes rêves vivre, elles ont travaillé et gagné de l’argent pour nourrir ma famille », a-t-il ajouté.

Lohar a ensuite remercié sa mère, qui travaillait comme aide ménagère pour financer ses études, car la majeure partie du revenu mensuel de son père, de 7 à 8 000 roupies, allait à sa dette. Il a également expliqué qu’il devait travailler à temps partiel pour financer ses études.

En fin de compte, la lutte et le travail acharné de Lohar et de sa famille ont porté leurs fruits et il a finalement eu cette opportunité. Il a dit: « Je sais qu’il y a beaucoup d’étudiants qui vivent une vie plus difficile que cela, je veux seulement vous dire que continuez à faire votre travail honnêtement et soyez positif parce que Dieu a de meilleurs plans pour vous comme dit dans Gita ‘karma kiye jaa fal ki chinta na kar’ (Fais ton travail sans penser aux résultats). »

