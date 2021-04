Alors que le coronavirus continue d’infliger des difficultés aux gens du monde entier, la situation devenant sombre pour plusieurs États du pays, les bons samaritains laissent leur marque en essayant d’aider ceux qui en ont le plus besoin. Les médias sociaux ont toujours été une plate-forme utilisée pour faire passer le mot sur de nombreux sujets et problèmes nécessitant une assistance, mais avec la flambée des cas de covid-19, Twitter est devenu un moyen pour tant de personnes de venir chercher / fournir de l’aide en matière de médecine. approvisionnement, approvisionnement en oxygène, injections, informations sur les lits d’hôpital et plus encore. Beaucoup s’adressent même aux twitterati, se portant volontaires pour fournir des produits d’épicerie, des médicaments ou tout ce dont ils pourraient avoir besoin.

Parmi eux, beaucoup de ces samaritains au bon cœur sont ceux qui ont eux-mêmes un moyen de subsistance pas si privilégié. Un Dr Snehil Mishra, cardiologue à l’hôpital Hinduja de Khar, s’est récemment rendu sur Twitter pour publier un message qu’il avait reçu du fils d’un de ses patients, un vendeur de légumes qui voulait donner un coup de main pour gérer les coûts du ventilateur d’hôpital ou des médicaments pour quiconque. qui pourrait en avoir besoin.

Mon patient est un vendeur de légumes. Ce message vient de son fils. J’étais à court de mots. Ce sont les vrais héros..🙏🙏🙏 pic.twitter.com/h9rEB9UDUT– Dr Snehil Mishra (@drsnehilmishra) 17 avril 2021

Le Dr Mishra a publié une capture d’écran du message qu’il a reçu de l’homme le 17 avril et son tweet est devenu viral avec plus de 12000 likes et plusieurs réponses.

Il a également ajouté que «ce sont des héros silencieux comme ceux-ci qui ont fait avancer notre nation. Les politiciens ne savent que s’attribuer le mérite du bien et rejeter le blâme sur les autres pour le mal. »

Découvrez quelques réponses:

C’est beau. Les données ont toujours montré que les classes pauvres et moyennes sont plus altruistes et généreuses que les riches. Et c’est parce qu’ils ont plus de compassion et se soucient du bien-être des autres. – Pooja Chokshi (@poojachokshi) 18 avril 2021

Cela découle également du fait qu’ils rencontrent la souffrance de près et apprennent ainsi à être plus humains et plus empathiques. Les nantis trouveront cela un peu difficile à comprendre. – Fakir (@ azimuth125) 18 avril 2021

Ce n’est pas seulement une personne qui parle, c’est son système d’éducation et de valeur … beaucoup de respect à ses parents – MUGGERMUCH (@Muggermuch_) 18 avril 2021

Plusieurs personnes ont également commenté le message demandant au Dr Mishra de partager les détails de toute initiative qu’il pourrait avoir dans laquelle ils peuvent contribuer à aider les autres après avoir été inspirés par le boursier, ce à quoi le Dr Mishra a répondu que même s’il n’a pas de système structuré pour le même, il leur fera savoir à l’avenir. Ce garçon m’avait aussi inspiré.

Ce jeune homme n’a pas été le premier à avoir réchauffé le cœur collectif des internautes avec son geste merveilleux. Les personnes associées aux secteurs de la santé ont partagé des conversations si belles et inspirantes où des gens de tous horizons, en particulier ceux qui ont des revenus modestes, recherchent tous ceux qui ont besoin de leur aide. Un Dr Saurabh Tiwari, anesthésiste, spécialiste des soins intensifs et de la gestion de la douleur basé à New Delhi a partagé une capture d’écran d’une conversation qu’il a eue avec un fabricant de portes en aluminium local qui souhaitait acheter un ventilateur pour quiconque en aurait besoin.

De nombreux utilisateurs ont répondu au tweet du Dr Tiwari et ont déclaré qu’ils souhaitaient également contribuer et ont salué le geste au grand cœur de l’homme.

Wow, c’est ça la compassion. chère @ dr_saurabh19 , merci de compter sur moi pour tout ce qui est nécessaire pour bénéficier de la section la plus faible. – Pcube 🇮🇳 (@realpcube) 19 avril 2021

Un tel bijou de personne! Et aucun mot pour reconnaître ce que les Docs du monde entier traversent… Que Dieu bénisse 🙏— samhitaray (@samhitaray) 19 avril 2021

Les initiatives des individus et des groupes ont été nombreuses depuis le début de la pandémie l’année dernière. Depuis le début de la semaine, de nombreux médias sociaux, y compris des acteurs, des politiciens, des comédiens, des influenceurs et même des utilisateurs ordinaires des médias sociaux, utilisent les plateformes pour sensibiliser à la disponibilité du plasma, connecter les patients avec les donneurs, organiser les doses de Remdesivir pour les patients, les mettre en contact avec les services d’urgence tels que les ambulances et plus encore.

