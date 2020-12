Rahul Kumar, 22 ans, fils d’un travailleur migrant de Sosandi, un village indescriptible du district de Nalanda au Bihar, est diplômé de l’Institut indien de technologie (IIT) de Roorkee, l’un des principaux établissements d’enseignement du pays.

Le père de Kumar, Sunil Singh, âgé de 52 ans, travaille avec un salaire journalier sur un métier à tisser à Surat. Il a dû déménager au Gujarat parce que le petit lopin de terre que la famille possède dans le Bihar n’était pas suffisant pour lui et ses quatre frères et sœurs pour gagner leur vie.

Lors de la convocation annuelle de l’institut via le mode numérique, Rahul, qui a terminé son B.Tech en génie métallurgique et des matériaux, a reçu le prix Dr. Shankar Dayal Sharma Gold Medal du président pour ses initiatives sociales.

En plus d’être brillant d’un point de vue académique, Rahul a toujours eu tendance à promouvoir le bien de la société et son zèle l’a amené à devenir le secrétaire général du Service national du service (NSS), IIT Roorkee.

Kumar a maintenant remporté une bourse pour obtenir un doctorat de l’Université de l’Utah, aux États-Unis, et y enseigner en tant que professeur adjoint.

« Grâce à ses grandes compétences en leadership et en gestion, il a dirigé une équipe d’environ 1 000 étudiants et a collaboré avec divers conseils universitaires, des représentants du gouvernement et des ONG pour organiser divers événements. Ses diverses initiatives de leadership pour les jeunes ont été largement reconnues par des prix. récompenses sur différentes plates-formes », a déclaré le professeur Ajit K Chaturvedi, directeur de l’IIT Roorkee.

« La convocation de cette année est spéciale pour de nombreuses raisons. La première et la plus importante raison est que notre ancien élève Ashok Soota est l’invité principal. Sa présence est une question de grande fierté pour nous. La deuxième raison particulière est que la convocation de cette année aura lieu. Présidé par BVR Mohan Reddy, président de notre conseil d’administration. Il est un doyen de l’industrie indienne qui s’est engagé à gagner un peu de son temps en guidant le secteur de l’enseignement supérieur du pays », a ajouté Chaturvedi.