Le fils d’un professeur éthiopien assassiné poursuit Facebook au Kenya

Le fils d’un universitaire éthiopien qui a été assassiné pendant les violences en cours dans le pays a déposé une plainte contre la société mère de Facebook Meta devant la Haute Cour du Kenya, alléguant que le géant des médias sociaux alimente la violence et la haine en Afrique orientale et australe.

“Si Facebook venait d’arrêter la propagation de la haine et de modérer correctement les messages, mon père serait toujours en vie”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Je demande justice pour des millions de mes compatriotes africains blessés par les profits de Facebook – et des excuses pour le meurtre de mon père.”

Le procès allègue que les algorithmes de Facebook sont plus susceptibles de promouvoir des contenus haineux et violents, car cela attire l’engagement sur la plate-forme. Le dossier juridique affirme également que Meta sous-investit dans la modération de contenu dans les pays d’Afrique, d’Amérique latine et du Moyen-Orient. Meareg engage le procès avec au moins un autre chercheur éthiopien et le groupe de la société civile kenyane, l’Institut Katiba.

La porte-parole de Meta, Erin McPike, a déclaré dans un communiqué que la société utilise les commentaires des organisations de la société civile et des institutions internationales pour guider ses politiques et son travail de sécurité en Éthiopie. “Nous employons du personnel possédant des connaissances et une expertise locales et continuons à développer nos capacités pour détecter les contenus en infraction dans les langues les plus parlées du pays, notamment l’amharique, l’oromo, le somali et le tigrinya”, a déclaré McPike.