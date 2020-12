Rappelez-vous ce couple britannique d’origine indienne qui a organisé un mariage au volant pour contourner Covid-19 normes dans le pays? Maintenant, un couple en Malaisie a invité 10000 invités pour leur mariage pendant la Covid-19 pandémie et a également assuré la sécurité de leurs invités en en faisant un événement drive-in.

Tel que rapporté par BBC, le marié nommé Tengku Muhammed Hafiz est le fils d’un éminent politicien malaisien, Tengku Adnan. C’était aussi l’anniversaire du politicien le jour du mariage de son fils.

Le 20 décembre, le politicien a également partagé plusieurs photos du mariage, informant qu’il avait eu lieu le matin. Le mariage a eu lieu à Putrajaya en Malaisie.

Le père du marié a déclaré qu’il y avait plus de 10 000 véhicules au volant pour le mariage. Il a remercié les gens d’avoir honoré sa famille en assistant au mariage et en prenant soin des normes en ne sortant pas de la voiture. Il a écrit, «Ma famille et moi sommes très reconnaissants et apprécions tout votre soutien. Je vous remercie. »

Après le mariage, la mariée Oceane Alagia a partagé des photos avec son mari et a écrit: «officiellement à vous, pour toujours». Elle porte une robe de mariée blanche scintillante tandis que le marié est également vêtu d’une tenue blanche traditionnelle.

Il y a deux semaines, elle avait partagé des photos avec Tengku Muhammed Hafiz. Les deux étaient amoureux dans cette séance photo romantique.

Un jour après le mariage, Tengku Adnan a été reconnu coupable de corruption et a été donné une phrase ce qui comprend 12 mois de prison et une amende de 2 millions de ringgits équivalant à Rs 3,62,69,280. Le juge a accordé un sursis à l’exécution en attendant l’appel du verdict du 21 décembre.

Selon le rapport, les invités au mariage ont reçu des paquets de nourriture par les vitres de leur voiture et ont été invités à continuer. On estime que les 10 000 invités ont mis trois heures à passer.

Les invités ont eu un aperçu du couple lorsque les deux sont sortis pour saluer les invités se joignant à leur mariage.

Les mariages au volant sont devenus une solution pour contourner les limitations de la liste des invités pendant la Covid-19 pandémie.

En Malaisie, le Covid-19 à ce jour, la pandémie a fait 444 morts. Le nombre total de cas dans le pays est de 98 737. Il a été rapporté qu’une deuxième vague de coronavirus a frappé le pays.