Le fils d’un père arrêté après avoir publié une vidéo de la tête coupée de son père : rapport

Un homme de Pennsylvanie âgé de 33 ans a été placé en garde à vue après avoir prétendument publié en ligne une vidéo troublante montrant la tête coupée de son père, selon un rapport et le clip supprimé depuis.

La police a retrouvé le corps décapité dans une maison du canton de Middletown après avoir répondu à un rapport faisant état d’un décès peu après 19 heures mardi. Fox29 a signalé.

“Nous avons été appelés au domicile et les policiers sont entrés et ont découvert le père décédé à l’étage”, a déclaré le chef de la police de Middletown, Joe Bartorilla, devant la scène du crime, mardi soir. selon le Buck County Courier Times.

Les policiers ont trouvé les restes sans tête d’un homme dans les toilettes à l’étage d’une maison située au pâté de maisons 100 d’Upper Orchard Drive, ont indiqué des sources policières au poste.

Les enquêteurs ont ensuite arrêté une « personne d’intérêt » dont ils ont trouvé le véhicule à deux heures de là, dans le comté de Lebanon.

Les sources de la chaîne pensent que la personne en garde à vue était le plus jeune fils de la victime qui, selon elles, a partagé les images horribles sur YouTube.

Le clip de 14 minutes examiné par The Post avant d’être rapidement retiré montre un homme soulevant la tête coupée – qui, selon lui, appartient à « un employé fédéral de plus de 20 ans et à mon père » – dans un sac en plastique ensanglanté pour montrer le caméra.





Les restes sans tête de la victime ont été retrouvés mardi dans une salle de bain à l’étage par la police. Facebook

“Il est maintenant en enfer pour l’éternité en tant que traître à son pays”, a déclaré devant la caméra l’homme, qui s’identifie comme étant Justin Mohn, avant de se lancer dans un discours déséquilibré contre le gouvernement, appelant aux “milices” à travers les États-Unis. unissez-vous et tuez les fonctionnaires fédéraux « sur place ».

La vidéo intitulée « Mohn’s Militia – Call to Arms for American Patriots » a été publiée sur YouTube vers 17h30 et semble avoir été enregistrée dans une chambre où Mohn semble lire un manifeste écrit sur son écran d’ordinateur.

Dans la séquence, Mohn affirme qu’il est le commandant du réseau américain de milices alors qu’il se déchaîne contre les migrants, l’administration Biden, la communauté LBGTQ, Black Lives Matter et les « foules réveillées d’extrême gauche », tout en appelant au massacre et à l’exécution publique des personnes. Agents du FBI, employés de l’IRS, US Marshals, juges fédéraux, agents de contrôle des frontières et bien d’autres encore « pour avoir trahi leur pays ».







La police pense que l’homme qui s’est identifié comme étant Justin Mohn était le plus jeune fils de la victime. Facebook

Bartorilla a déclaré que les enquêteurs avaient vu la vidéo, mais ont refusé de commenter son contenu ou la nature des restes retrouvés dans la maison, selon le Courier Times.

Le chef de la police a demandé à l’épouse de la victime d’avertir les frères et sœurs de Mohn « avant qu’ils ne voient la vidéo ou que la vidéo ne leur soit envoyée », a rapporté le journal.

“Nous sommes contactés par des personnes de la communauté qui nous connaissent, ainsi que lui et sa famille”, a déclaré Bartorilla. « Et nous en entendons beaucoup parler. Évidemment, il est bien connu dans la communauté rien que par les appels que nous recevons.

Mohn fait face à des accusations de meurtre au premier degré, d’abus de cadavre et de possession d’instruments criminels, selon un dossier criminel du département de police du canton de Middletown consulté par The Post.