Le fils d’un pasteur canadien menacé de prison pour un sermon fustige Trudeau devant le Parlement européen et suscite une ovation debout

Le fils d’un pasteur canadien s’est attiré les applaudissements du Parlement européen plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a plaidé pour une pression internationale dans le cas de son père, qui risque potentiellement 10 ans de prison après avoir prononcé un sermon aux camionneurs bloquant la frontière canado-américaine l’année dernière. .

« Je suis ici aujourd’hui en désespoir de cause, un appel à l’aide », a déclaré Nathaniel Pawlowski, 23 ans, aux membres du Parlement européen le 4 juillet. « Je voudrais me tenir ici et vous dire tout ce que j’aime sur la liberté et la démocratie, mais je ne sais plus ces choses.

« Ils nous ont été enlevés, nous les Canadiens. Le Canada est tombé. »

Nathaniel Pawlowski a été invité à s’adresser au Parlement européen à Bruxelles au nom de son père, le pasteur Artur Pawlowski, qui a été continuellement mêlé aux autorités de Calgary, en Alberta, depuis qu’il a expulsé la police et les responsables de la santé publique de son église Cave of Adullam alors qu’ils tentaient pour l’inspecter pour la conformité COVID-19 lors d’un service de Pâques en 2021.

Le service de police de Calgary (CPS) a arrêté le pasteur cinq fois après qu’il ait continué à organiser des services au mépris de l’ordonnance du tribunal, y compris une fois au milieu d’une autoroute très fréquentée alors qu’il rentrait chez lui après l’église. À une autre occasion, il a été arrêté sur le tarmac de l’aéroport international de Calgary après une tournée de conférences de quatre mois aux États-Unis.

Pawlowski a été reconnu coupable en mai de méfait et d’avoir enfreint une ordonnance de libération lorsqu’il a prononcé un Discours de 19 minutes aux camionneurs qui protestaient contre les mandats fédéraux de vaccination en bloquant la frontière de l’Alberta avec le Montana en février 2022.

Dans son discours, Pawlowski a déconseillé aux camionneurs leur intention de se rendre dans la capitale provinciale d’Edmonton, les exhortant plutôt à rester pacifiques mais à ne pas « casser la ligne » contre le gouvernement à la frontière. Il a été arrêté quelques jours plus tard et a passé 50 nuits dans deux prisons distinctes, où il affirme avoir été maltraité et humilié par les autorités pénitentiaires qui ont tenté en vain d’inciter d’autres détenus à lui faire du mal.

Pawlowski reste assigné à résidence alors qu’il attend une autre date d’audience le 9 août et fait également face à une accusation en attendant une contestation constitutionnelle en vertu de la loi provinciale sur la défense des infrastructures essentielles pour avoir prétendument participé au blocage du passage frontalier, ce qui pourrait entraîner une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans. années.

« Nous n’avons plus la liberté de religion, ni la liberté d’expression, ni le droit de manifester, de nous rassembler, de nous associer ou de nous exprimer, d’avoir des médias libres ou d’être en désaccord avec le gouvernement », a déclaré Nathaniel Pawlowski au Parlement européen. « Quiconque le fait est arrêté, inculpé et emprisonné en tant que dissident politique. » Son discours a été suivi d’une vidéo enregistrée dans laquelle son père comparait sa situation au Canada à celle de grandir derrière le rideau de fer dans la Pologne communiste.

Le fils du pasteur a lui-même été accusé d’un sermon qu’il a prononcé en avril en dehors d’une heure du conte drag queen avec des enfants à la bibliothèque publique de Calgary, au cours de laquelle il aurait violé un règlement municipal adopté en mars qui interdit les manifestations à moins de 100 mètres d’un installation de loisirs ou entrée de la bibliothèque.

La loi a été adoptée après que le pasteur Derek Reimer a été expulsé d’une bibliothèque publique de Calgary après avoir interrompu une heure du conte drag queen pour enfants. Reimer a ensuite été arrêté et emprisonné pour avoir continué à protester contre de tels événements. Artur Pawlowski a déclaré à Fox News Digital à l’époque que l’arrestation de Reimer, qu’il connaît, indique que la façon dont les autorités ont appliqué les protocoles COVID-19 au Canada est maintenant utilisée pour faire respecter l’idéologie.

« J’ai moi-même été accusé d’avoir prêché et lu la Bible en public parce que le gouvernement affirme que la Bible n’est pas inclusive et est haineuse », a déclaré Nathaniel Pawlowski au parlement. « C’est ce que le gouvernement canadien nous fait. »

Comparant le Premier ministre canadien Justin Trudeau à « un Caligula des temps modernes », Pawlowski a poursuivi : « Nous ne pouvons pas permettre à ces empereurs fous de devenir fous. nos droits et inaugurer la tyrannie. »

Parmi les eurodéputés européens qui ont invité Pawlowski à s’adresser au parlement se trouvait Christine Anderson, une Allemande qui a réprimandé Trudeau en face en mars 2022, l’accusant de bafouer « les droits fondamentaux en persécutant et en criminalisant ses propres citoyens en tant que terroristes simplement parce qu’ils osent s’opposer à son concept pervers de démocratie », et le qualifiant de « honte pour toute démocratie ».

Le député européen Mislav Kolakusic, qui représente la Croatie, a également participé à l’invitation de Pawlowski et a également reproché à Trudeau d’avoir écrasé les Canadiens sous une « botte quasi libérale » et d’avoir dénoncé des violations des droits civils.

Nathaniel Pawlowski a déclaré à Fox News Digital qu’à son retour au Canada, les douaniers de Montréal, au Québec, lui avaient dit qu’il y avait un mandat d’arrêt contre lui. Il a noté qu’il craignait de rentrer à la maison, se souvenant que son père avait été arrêté à l’aéroport international de Calgary en 2021 alors qu’on lui avait dit qu’il n’y avait pas de mandat d’arrêt en cours pour son arrestation.

Artur Pawlowski a déclaré à Fox News Digital à l’époque que les autorités avaient confisqué et espionné ses bagages et qu’il y avait des preuves que son ordinateur portable personnel avait été consulté.

Nathaniel Pawlowski a déclaré avoir été brièvement détenu à l’aéroport de Montréal, notant qu’il avait participé à un blitz médiatique pendant son escale de 10 heures au sujet de sa situation difficile. Il a ensuite été libéré et on lui a dit que ses accusations étaient liées à une infraction municipale présumée.

« J’avais toutes les raisons de croire l’Agence des services frontaliers du Canada, car ce sont les douanes », a-t-il déclaré. « Nous avons parlé à un avocat, et les douanes ne font pas d’erreurs comme celle-ci. Si mon passeport était signalé, cela signifie qu’il y avait un mandat. Je pourrais donner [CPS] le bénéfice du doute, mais connaissant leur histoire – en particulier avec ma famille – il est probable qu’ils viennent de retirer le mandat après qu’il ait fait sensation. »

Un porte-parole du CPS a déclaré à Fox News Digital qu ‘«à aucun moment le service de police de Calgary n’a eu de mandat sur le système pour l’individu en question, et nous ne sommes pas au courant d’une enquête active de notre service. ‘ en raison de l’attention des médias sont tout simplement inexacts. »

Artur Pawlowski a déclaré à Fox News Digital qu’il était « enragé » de la façon dont lui et sa famille étaient traités par les autorités canadiennes, qu’il a décrites comme des « monstres » qui « n’ont pas de frontières ».

« J’ai défendu mes droits », a déclaré Pawlowski. « Maintenant, mon fils défend ses droits, et ils ne se contentent pas de blesser le père. Maintenant, ils veulent blesser mes enfants, ma famille, ma femme. Ils s’en prennent à nos enfants, et ce sont les tactiques de tous les totalitaires. La Gestapo l’a fait. Le KGB l’a fait. Chaque régime totalitaire, chaque dictature a ce livre de jeu. «

« Ce sont des monstres – des gens malades, méchants et méchants », a-t-il ajouté. « Et si je pouvais leur délivrer un message, je dirais simplement qu’un jour ils se tiendront devant le Juge des juges qui n’accepte pas de pots-de-vin, et ils rendront compte de chaque parole qu’ils auront prononcée et de tout ce qu’ils auront fait. Un jour, justice sera rendue. »