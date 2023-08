Le fils d’un magnat de la banane s’en sort bouleversé en Équateur et se dirige vers le second tour de la présidentielle

GUAYAQUIL, Équateur (AP) – Un héritier d’une fortune bâtie sur la principale récolte de bananes de l’Équateur a réussi un bouleversement en se qualifiant pour l’élection présidentielle du pays au cours de laquelle il affrontera un allié d’un ancien président condamné qui reste une figure influente dans le pays sud-américain.

Daniel Noboa et la gauchiste Luisa González, tous deux jeunes et peu expérimentés en politique, ont été les deux plus grands suffrages lors de l’élection présidentielle spéciale de dimanche. Ils devront convaincre les électeurs équatoriens qu’ils ont ce qu’il faut pour freiner des taux de violence sans précédent au cours des trois dernières années.

Aucun des huit candidats au scrutin de dimanche n’a reçu suffisamment de soutien pour être déclaré vainqueur. L’élection s’est déroulée sous la surveillance de dizaines de milliers de policiers et de soldats déployés à travers le pays, en partie en réponse à l’assassinat de l’un des candidats à la présidentielle au début du mois.

Avec environ 94% des votes comptés lundi, les résultats du Conseil national électoral avaient González en tête, avec environ 33% de soutien. Elle avait été la favorite avant le concours, mais la surprise du jour du scrutin est venue de Noboa, qui a reçu environ 24% des voix même s’il ne s’est jamais classé au-dessus de la cinquième place dans les sondages.

Pour l’emporter, un candidat avait besoin de 50 % des voix, ou d’avoir au moins 40 % avec une avance de 10 points sur l’adversaire le plus proche.

La carrière politique de Noboa a commencé en 2021, lorsqu’il a obtenu un siège à l’Assemblée nationale et présidé sa Commission de développement économique. Noboa, 35 ans, a ouvert une société d’organisation d’événements à l’âge de 18 ans, puis a rejoint la Noboa Corporation de son père, où il a occupé des postes de direction dans les domaines de l’expédition, de la logistique et du commerce.

Noboa, éduqué aux États-Unis, est arrivé en hélicoptère pour voter dimanche et portait un gilet pare-balles pendant sa campagne et même lors d’un débat avec d’autres candidats à la télévision. Son père, Álvaro Noboa, est l’homme le plus riche d’Équateur grâce à la culture et à l’expédition de bananes et à d’autres entreprises. L’aîné Noboa s’est présenté cinq fois à la présidence sans succès.

Entouré de partisans, le jeune Noboa a déclaré aux journalistes après la fermeture des bureaux de vote dimanche qu’il n’avait pas atteint son objectif car il n’avait pas encore remporté la présidence. « Demain, il faudra recommencer à travailler en campagne. Il y a un ruissellement.

Juan Francisco Camino, professeur de sciences politiques à l’Université équatorienne des hémisphères, a déclaré que l’un des facteurs clés du résultat surprenant de Noboa dimanche pourrait être le travail d’assistance sociale qu’il mène discrètement par le biais d’une organisation à but non lucratif présidée par sa mère, Anabella Azin.

Camino a déclaré que Noboa a financé l’aide alimentaire et médicale dans les communautés pauvres et rurales « dans un contexte où l’État est absent dans ces régions. Cela a eu un fort impact. » Il a ajouté que l’image de Noboa comme « jeune, sportif, serein et, surtout, avec une formation approfondie à l’étranger » lui a également valu le soutien de certains électeurs.

L’élection a été déclenchée après que le président Guillermo Lasso, un ancien banquier conservateur, a dissous l’Assemblée nationale par décret en mai pour éviter d’être destitué pour des allégations selon lesquelles il n’est pas intervenu pour mettre fin à un contrat défectueux entre la société publique de transport de pétrole et un pétrolier privé. entreprise. Il a décidé de ne pas se présenter aux élections spéciales.

Tôt lundi, un tremblement de terre de magnitude 5,5 a secoué Guayaquil, la ville portuaire qui a été l’épicentre de la violence dans le pays. Les immeubles ont tremblé et les gens se sont précipités dans les rues, évacuant un hôtel du quartier des affaires. Le tremblement de terre était centré à 6 kilomètres (3,7 miles) à l’est de Machala et était de 60 kilomètres (37 miles) de profondeur, selon l’US Geological Survey. Aucun blessé ni dommage n’a été signalé.

Le candidat Christian Zurita a suivi Noboa et González avec 16% de soutien. Son nom ne figurait pas sur le bulletin de vote, mais il a remplacé Fernando Villavicencio, dont le meurtre ce mois-ci alors qu’il quittait un rassemblement électoral à Quito, la capitale, a mis à nu les craintes des gens face à l’augmentation des crimes violents dans un pays qu’ils considéraient comme pacifique jusqu’à il y a trois ans.

« Pour moi, c’est un honneur d’être à la troisième place de ces élections », a déclaré Zurita en portant un gilet pare-balles. « Nous avons de quoi être fiers. Cette candidature a été une lumière pour le pays car elle est basée sur la stature morale de ceux d’entre nous qui se sont battus pour ce pays et qui sont même morts (pour lui).

González, une avocate de 45 ans et ancienne législatrice, a passé une grande partie de sa campagne à mettre en avant son affiliation au parti de l’ancien président Rafael Correa. L’ancien président reste influent même si en 2020 il a été reconnu coupable de corruption et condamné par contumace à huit ans de prison. Il vit dans la Belgique natale de sa femme depuis 2017.

Le vainqueur du second tour du 15 octobre ne gouvernera que pour le reste du mandat inachevé de Lasso, c’est-à-dire moins de deux ans.

En plus d’une demande universelle de sécurité, le nouveau président devra s’attaquer à une économie qui peine à se remettre de la pandémie de coronavirus. La Banque centrale du pays a réduit ses prévisions de croissance pour 2023 de 3,1 % à 2,6 %, une performance économique annuelle qui, selon les analystes, sera encore plus faible.

« Ceux d’entre nous qui ont des enfants espèrent une meilleure économie », a déclaré Karina Navarro, 44 ​​ans. « Si l’économie se développe, des emplois seront créés et il y aura un effet domino. Cela améliorera la crise en termes d’agressions, de vols, de meurtres.

Navarro, un comptable, a voté à Samborondón, une zone de classe supérieure avec des communautés fermées séparées de Guayaquil par une rivière. « Honnêtement, je ne sors plus parce qu’ils volent même dans les communautés fermées », a-t-elle déclaré.

Les électeurs élisaient également une nouvelle Assemblée nationale et décidaient de deux mesures de vote – l’une sur l’opportunité d’arrêter l’extraction de pétrole dans une partie de la jungle amazonienne et l’autre sur l’opportunité d’autoriser l’exploitation de minéraux tels que l’or, l’argent et le cuivre dans les forêts du Choco andin autour de Quito.

La vendeuse d’un magasin de pièces automobiles Gabriela Quimiz faisait partie des électeurs qui ont voté dimanche à l’Université de Guayaquil. Quimiz, 20 ans, a déclaré avoir voté pour González en raison de son affiliation avec Correa, dont elle se souvient avoir donné des primes en espèces et des maisons à des personnes pendant son mandat.

« Nous voulons tous que le pays s’améliore et que ce crime cesse », a déclaré Quimiz devant l’université.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Gonzalo Solano et Gabriela Molina à Quito, en Équateur, ont contribué à ce rapport.

Regina García Cano, Associated Press