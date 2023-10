Le fils d’un humanitaire juif de Winnipeg craint que sa mère ait été prise en otage par le Hamas en Israël

Le fils d’un humanitaire juif originaire de Winnipeg veut obtenir des informations sur les allées et venues de sa mère et sur son bien-être.

Yonatan Zeigen dit qu’il a parlé pour la dernière fois à sa mère, Vivian, samedi. Elle se trouvait au kibboutz Beeri lorsque celui-ci a été attaqué par des militants du Hamas et il craint qu’elle n’ait été prise en otage.

« Vivian Silver est ma mère et… c’est une femme de petite taille, mais en esprit, c’est une géante », a-t-il déclaré depuis Tel Aviv dans une interview à Le national Adrienne Arsenault.

« Elle a consacré sa vie au travail pour la paix. Elle est arrivée en Israël il y a 50 ans et juste après la [Yom Kippur War]ce qui est assez ironique, et depuis lors, elle s’est simplement impliquée dans des activités visant à mettre fin à l’occupation et à résoudre le conflit.

Les militants du Hamas de la bande de Gaza ont lancé des attaques surprises en Israël samedi matin, traversant les villes israéliennes et tirant un barrage de roquettes. Israël a répondu en lançant des frappes aériennes sur Gaza.

Les médias israéliens rapportent qu’au moins 900 personnes ont été tuées en Israël depuis les attaques de samedi, tandis que les responsables palestiniens affirment que plus de 400 personnes ont été tuées à Gaza.

Des groupes militants palestiniens affirment également détenir plus de 130 prisonniers du côté israélien.

Zeigen a déclaré qu’il était au téléphone avec sa mère depuis le début des attaques, mais qu’il « s’est rendu compte très rapidement que quelque chose d’inhabituel » se produisait. Il a ajouté que sa mère se cachait dans une pièce sûre de sa maison, mais que les deux hommes avaient décidé de passer à la messagerie WhatsApp lorsqu’il avait entendu des coups de feu à l’extérieur de la fenêtre de la pièce où elle se cachait.

« Elle m’a écrit qu’ils étaient dans la maison et c’était tout », a-t-il déclaré.

« Elle a vraiment un grand sens de l’humour, alors nous avons plaisanté jusque-là », a-t-il ajouté. « Nous plaisantions, puis nous avons dit ‘OK, il est temps d’arrêter de plaisanter’ et nous avons simplement exprimé notre amour l’un pour l’autre et c’est tout. »

Silver « a consacré sa vie au travail pour la paix »

Zeigen a expliqué que sa mère « a consacré sa vie au travail pour la paix » et qu’elle était co-PDG de l’Institut du Néguev pour les stratégies de paix et de développement, une organisation composée d’une équipe d’Arabes et de Juifs qui travaillent ensemble pour créer une société partagée, où Arabes et juifs vivent ensemble tout en préservant leur identité et leur culture respectives, selon son site internet .

Il a déclaré que Silver était impliqué dans une organisation appelée Women Wage Peace, qui se décrit comme « la plus grande organisation de paix populaire ». mouvement en Israël aujourd’hui. » En outre, Silver est également bénévole dans une autre organisation appelée Road to Recovery et a conduit jusqu’à récemment des Palestiniens de Gaza vers des hôpitaux israéliens, a-t-il déclaré.

Zeigen, qui travaille comme travailleur social auprès des personnes sans abri à Tel Aviv, a déclaré que sa mère l’avait aidé à développer l’empathie et la compassion nécessaires pour ce travail.

« C’est la femme qu’elle est », a-t-il déclaré. « C’est difficile de parler au passé ou au présent parce qu’on ne sait pas vraiment. »

Israël a intensifié ses frappes aériennes sur la bande de Gaza lundi, coupant la zone de nourriture, de carburant et d’autres fournitures en représailles à l’incursion sanglante des militants du Hamas, alors que le bilan de la guerre s’élevait à près de 1 600 personnes des deux côtés. Le Hamas a intensifié son action, s’engageant à tuer les Israéliens capturés si les attaques visaient des civils sans avertissement.

Zeigen a déclaré qu’il ne pensait pas que sa mère avait disparu, mais qu’elle était soit morte dans sa maison, soit détenue à Gaza. Il a ajouté que même s’il veut savoir que sa mère est bien vivante, il espère également que des efforts seront faits pour entrer en contact avec sa mère afin que la famille puisse lui dire combien ils l’aiment.

« J’espère que les Canadiens ne se désintéresseront pas et ne s’impliqueront pas », a-t-il déclaré. « Toute la famille de Vivian est au Canada, nous y étions juste cet été. »