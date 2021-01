Le fils d’un fermier a assassiné un écolier après l’avoir payé pour ne pas révéler leur relation sexuelle

Le fils d’un fermier a été reconnu coupable du meurtre d’un écolier après avoir payé plus de 2000 £ pour l’empêcher de révéler leur relation sexuelle.

Matthew Mason, 19 ans, a admis avoir matraqué Alex Rodda, 15 ans, à mort avec une clé dans les bois à Ashley, Cheshire, le 12 décembre 2019.

Mais un procès à Chester Crown Court a entendu Mason affirmer qu’il avait subi une perte de contrôle après avoir été fait chanter par l’adolescent, qui, selon lui, avait tenté de l’attaquer avant sa mort.

Jeudi, après neuf heures et demie de délibération, le jury de sept femmes et cinq hommes a rejeté sa défense et l’a reconnu coupable de meurtre à une majorité de 10 contre deux.

Mason semblait pleurer sur le banc des accusés lorsque le verdict a été rendu.

Les membres de la famille d’Alex étaient également en larmes, tout comme l’un des jurés.

Le procès, qui a commencé le 7 décembre, a appris qu’Alex avait contacté la petite amie de Mason d’alors, Caitlyn Lancashire, en novembre 2019 et lui avait dit qu’il avait envoyé des messages «flirty» et une photo et une vidéo explicites.

Mason a nié les allégations faites à sa petite amie mais a commencé à effectuer des paiements sur le compte bancaire d’Alex à peu près au même moment.

Au moment de la mort d’Alex, Mason avait transféré plus de 2200 £ et demandait à ses amis et à sa famille d’emprunter de l’argent, a appris le tribunal.

Donnant des preuves, Mason, qui vivait avec sa famille dans une ferme près de Knutsford, a admis avoir eu des relations sexuelles avec Alex mais a dit qu’il pensait que c’était « mal ».

L’étudiant en génie agricole, qui était impliqué dans le groupe des jeunes agriculteurs, a déclaré qu’il était hétéro mais a commencé à remettre en question sa sexualité à la suite des messages d’Alex.

Il a déclaré au tribunal qu’il ne pensait pas que ses amis l’accepteraient s’il était gay ou bisexuel.

Dans la semaine qui a précédé la mort d’Alex, Mason a fait des recherches sur Internet pour trouver des expressions telles que «ce qui se passerait si vous donniez un coup de pied à quelqu’un dans les escaliers», «poison quotidien» et «les mystères de la mort non résolue de personnes disparues dans le Cheshire».

Mais il a dit au tribunal qu’il avait cherché les termes parce qu’il était suicidaire.

Le soir du 12 décembre, il a déclaré qu’il avait pris Alex chez lui à Tabley, Cheshire, et l’avait conduit à l’endroit reculé où il lui avait dit qu’il ne pouvait plus se permettre de lui donner plus d’argent.

Mason a dit qu’il avait pris la clé avec lui parce qu’il se sentait « intimidé » par Alex et avait l’intention de l’utiliser pour « lui faire peur ».

Il a affirmé qu’une fois qu’ils étaient dans les bois, Alex avait menacé de ruiner sa vie «financièrement ou socialement» et l’avait poussé au sol, saisissant la clé et en frappant Mason avec.

Mason a déclaré qu’il avait réussi à obtenir la clé d’Alex et se souvenait de l’avoir frappé à deux reprises, bien que plus tard dans son témoignage, il se soit souvenu des détails d’autres coups.

Les preuves ont montré qu’Alex avait été frappé au moins 15 fois dans ce qui a été décrit par l’accusation comme une attaque « brutale ».

Le tribunal a appris à la suite de l’attaque que Mason avait quitté les lieux et s’était rendu dans la ferme d’un ami pour nettoyer, puis dans deux pubs où il avait rencontré des amis.

Il a admis avoir laissé Alex alors qu’il était inconscient et avoir jeté son téléphone par la fenêtre de la voiture.

Le tribunal a appris que Mason, qui était revenu sur les lieux plus tard dans la nuit, avait été arrêté le lendemain après la découverte du corps d’Alex par des ramasseurs de déchets.

Mason, d’Ash Lane, Ollerton, sera condamné à une date ultérieure.