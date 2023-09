Le fils d’un éminent activiste reconnu coupable d’avoir pris d’assaut le Capitole et envahi le Sénat lors des émeutes du 6 janvier

Le fils d’un éminent militant conservateur a été reconnu coupable d’avoir pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021, frappé une fenêtre, poursuivi un policier, envahi le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. Sénat étage et a aidé une foule à perturber la certification du démocrate Joe Bidenvictoire de l’élection présidentielle.

Leo Brent Bozell IV, 44 ans, de PalmyrePennsylvanie, a été reconnu coupable vendredi de 10 chefs d’accusation, dont cinq délits criminels, à l’issue d’un procès décidé par un juge fédéral, selon le ministère de la Justice.

Le père de Bozell est Brent Bozell III, qui a fondé le Media Research Center, le Parents Television Council et d’autres organisations médiatiques conservatrices.

Le juge de district américain John Bates a entendu des témoignages sans jury avant de condamner Bozell pour des accusations, notamment d’entrave à la session conjointe du Congrès du 6 janvier convoquée pour certifier le vote du collège électoral que Biden a remporté sur le président de l’époque. Donald Trumpun républicain.

Bozell a été « un contributeur majeur au chaos, à la destruction et à l’obstruction au Capitole le 6 janvier 2021 », ont déclaré les procureurs dans un dossier préalable au procès.

Le juge devrait prononcer la sentence contre Bozell le 9 janvier.

L’avocat de Bozell, William Shipley Jr., n’a pas immédiatement répondu samedi à un courrier électronique sollicitant des commentaires.

Les procureurs ont déclaré qu’avant l’émeute, Bozell avait aidé à planifier et à coordonner des événements à Washington pour soutenir le mouvement « Stop the Steal » de Trump. Ils ont déclaré qu’après le rassemblement de Trump près de la Maison Blanche le 6 janvier, Bozell avait marché vers le Capitole et s’était joint à une foule pour briser un cordon de police. Il a brisé une fenêtre à côté de la porte de l’aile du Sénat, créant ainsi un point d’entrée pour des centaines d’émeutiers, selon les procureurs.

Après avoir franchi la fenêtre brisée, Bozell s’est joint à d’autres émeutiers pour pourchasser un officier de la police du Capitole, Eugene Goodman, dans un escalier menant à une zone où d’autres agents ont affronté le groupe.

Plus tard, Bozell a été filmé en train d’entrer dans le bureau du président de la Chambre des représentants de l’époque. Nancy Pelosi, D-Californie. Il semblait avoir quelque chose dans la main lorsqu’il est parti, ont indiqué les procureurs.

En entrant dans la tribune du Sénat, Bozell a déplacé une caméra C-SPAN face au sol afin qu’elle ne puisse pas enregistrer les émeutiers saccageant la salle sur un flux vidéo en direct. Il a également passé plusieurs minutes au Sénat.

Bozell a parcouru le Capitole pendant près d’une heure, atteignant plus d’une douzaine de parties différentes du bâtiment et traversant au moins sept lignes de police avant que la police ne l’escorte, ont indiqué les procureurs.

Dans un dossier déposé devant le tribunal avant le procès, l’avocat de Bozell a nié que Bozell ait aidé à submerger une ligne de police ou qu’il se soit livré à des violences contre la police.

« En fait, des preuves vidéo montreront que M. Bozell a aidé d’une manière ou d’une autre les agents chargés de l’application des lois qui, selon lui, pourraient être aidés par son aide », a écrit Shipley.

Shipley a également soutenu que Bozell « était – pour la plupart – simplement perdu et errant d’un endroit à l’autre, observant les événements au fur et à mesure qu’ils se déroulaient ».

Bozell a été arrêté en février 2021. Un informateur du FBI qui a identifié Bozell l’a reconnu en partie grâce au sweat-shirt « Hershey Christian Academy » qu’il portait le 6 janvier.

Plus de 1 100 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux liés aux émeutes du Capitole. Plus de 650 d’entre eux ont plaidé coupable. Environ 140 autres personnes ont été condamnées par des juges ou des jurys à l’issue de procès à Washington.