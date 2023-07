Le fils d’un dirigeant cambodgien, un diplômé de West Point, s’apprête à prendre les rênes du pouvoir – mais apportera-t-il le changement ?

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – Hun Sen a été le Premier ministre autocratique du Cambodge pendant près de quatre décennies, au cours desquelles l’opposition a été étouffée et le pays s’est rapproché de plus en plus de la Chine.

Avec son Parti du peuple cambodgien pratiquement assuré d’une nouvelle victoire écrasante lors des élections de dimanche, il est difficile d’imaginer un changement radical à l’horizon. Mais l’ancien combattant communiste des Khmers rouges, âgé de 70 ans et dirigeant le plus ancien d’Asie, se dit prêt à confier le poste de Premier ministre à son fils aîné, Hun Manet, diplômé de l’Académie militaire américaine de West Point, qui dirige l’armée du pays.

Des dizaines de milliers de partisans se sont rassemblés sur une place centrale de la capitale avant le lever du jour vendredi pour entendre le coup d’envoi de l’homme de 45 ans à 7 heures du matin pour le dernier jour de campagne du CPP avant le vote.

Avec un sourire chaleureux et un ton doux, un contraste frappant avec le regard sévère et la cadence militaire de son père, Hun Manet a déclaré que le CPP avait apporté la paix, la stabilité et le progrès au peuple cambodgien.

« Voter pour le Parti du peuple cambodgien, c’est voter pour vous-mêmes », a-t-il déclaré à la foule en liesse, promettant de ramener la fierté nationale du Cambodge à un « niveau supérieur à la glorieuse ère d’Angkor » de l’Empire khmer, il y a des siècles.

Avec le seul défi crédible au CPP interdit de participer aux élections pour un détail technique, les Cambodgiens n’ont guère d’autre choix que de voter à nouveau pour le parti au pouvoir. Les arrestations au cours de la semaine dernière de plusieurs personnalités de premier plan de l’opposition ont contribué à étouffer tout soutien visible à quiconque sauf au CPP dans les rues de Phnom Penh.

« Les autorités cambodgiennes ont passé les cinq dernières années à saccager ce qui restait des droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association », a déclaré vendredi Montse Ferrer d’Amnesty International. « Beaucoup de gens se sentent obligés de participer à cette élection malgré le fait que le parti de leur choix ne figure pas sur le bulletin de vote. »

Il y avait cependant un sentiment d’excitation palpable alors que Hun Manet traversait la foule de quelque 60 000 personnes se serrant la main et prenant des selfies, avant de prendre position à côté de sa femme à l’arrière d’une camionnette pour un long défilé à travers la ville.

Sin Dina, 16 ans, l’un des nombreux jeunes qui se sont présentés, a sauté de haut en bas et agité le drapeau cambodgien alors que Hun Manet passait lentement, a déclaré que c’était la première fois qu’elle avait l’occasion de le voir en personne.

« Il ressemble à un gentleman, terre-à-terre, accessible et il est bien éduqué », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle regrettait seulement d’être trop jeune pour voter. « C’est un successeur approprié à son père. »

Beaucoup dans la foule ont parlé de l’éducation de Hun Manet – son baccalauréat à West Point étant suivi d’une maîtrise à l’Université de New York et d’un doctorat en économie de l’Université britannique de Bristol.

Son parcours a fait naître l’espoir de certains en Occident qu’il pourrait apporter un changement politique, mais il faudra encore du travail pour regagner de l’influence dans ce pays d’Asie du Sud-Est de 16,5 millions d’habitants, compte tenu de l’importance stratégique et économique de la Chine, a déclaré John Bradford, chercheur principal à la S. Rajaratnam School of International Studies de Singapour.

« Un Cambodge dirigé par Hun Manet pourrait très bien être un allié plus fort des États-Unis, mais la relation américano-cambodgienne ne peut prospérer que si elle repose sur des principes fondamentaux solides d’avantages communs et de respect mutuel », a déclaré Bradford. « Les diplomates américains devraient se concentrer sur ces choses. »

Au sommet des préoccupations de Washington figure l’implication de la Chine dans la construction de la base navale cambodgienne de Ream, qui pourrait donner à Pékin un avant-poste militaire stratégiquement important dans le golfe de Thaïlande.

Le terrain a été cassé l’année dernière sur le projet Ream, et l’imagerie satellite de la construction en cours de Planet Labs PBC prise il y a environ un mois et analysée par l’Associated Press montre une jetée maintenant assez grande pour accueillir un destroyer naval, si l’eau est assez profonde.

Au niveau régional, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, présidée par le Cambodge l’année dernière, a critiqué Phnom Penh pour avoir sapé son unité dans les différends avec la Chine sur les revendications territoriales de la mer de Chine méridionale.

On ne sait pas quand – ni même si – Hun Sen passera la main à son fils au cours du prochain mandat de cinq ans, bien que la plupart semblent penser que cela arrivera assez tôt pour que Hun Manet s’établisse dans le poste avant les prochaines élections.

Les deux hommes ont refusé les demandes d’interview par l’Associated Press.

Même lorsque Hun Manet prend le relais, Bradford a déclaré que cela pourrait ne signifier aucun changement, notant que les antécédents scolaires et personnels ne se traduisent pas nécessairement par un style de leadership ou une position politique.

« Nous avons un dictateur en Corée du Nord qui est allé à l’école en Suisse », a-t-il déclaré. «Ses choix ne reflètent pas exactement les valeurs suisses.»

Hun Manet a lui-même donné peu d’indices, publiant fréquemment sur Facebook et Telegram comme son père mais révélant peu de ses tendances politiques.

Et peu de gens pensent que Hun Sen s’estompera dans les boiseries, choisissant plutôt maintenant comme un bon moment pour passer le pouvoir afin qu’il puisse toujours maintenir un large degré de contrôle sur la touche, a déclaré Gordon Conochie, chercheur à l’Université australienne de La Trobe et auteur de « A Tiger Rules the Mountain: Cambodia’s Pursuit of Democracy », qui a été publié ce mois-ci.

« Cela signifie que pendant que son fils établit sa propre autorité en tant que Premier ministre, il a toujours un père relativement jeune et en bonne santé – physiquement et mentalement – derrière lui », a déclaré Conochie.

« La réalité est que tant que Hun Sen est là, personne ne va bouger contre eux. Et Hun Sen sera l’homme aux commandes, même si son fils est le Premier ministre.

Hun Sen a rejoint les Khmers rouges à 18 ans alors qu’ils se battaient pour prendre le pouvoir, perdant son œil gauche lors de la bataille finale pour Phnom Penh en 1975.

Lorsqu’une série de purges au sein du régime communiste génocidaire, responsable de la mort de quelque 1,7 million de Cambodgiens, a mis sa propre vie en danger, il s’est enfui au Vietnam voisin, revenant pour aider à évincer ses anciens camarades en 1979 aux côtés d’une armée vietnamienne d’invasion.

À la fin de la vingtaine, il a été nommé ministre des Affaires étrangères par les forces d’occupation vietnamiennes et, en 1985, il est devenu Premier ministre, le plus jeune du monde à l’époque.

Au fil des décennies, il a resserré son emprise sur le pouvoir tout en inaugurant une économie de marché et en aidant à mettre fin à trois décennies de guerre civile.

Ly Chanthy, qui a bravé une averse régulière pour assister au défilé de Hun Manet dans la ville vendredi, a déclaré qu’elle se souvenait de l’époque des Khmers rouges et qu’elle serait éternellement reconnaissante à Hun Sen, et qu’elle était heureuse de soutenir son fils.

« Je voterai pour le Parti du peuple cambodgien jusqu’à ma mort », a déclaré la femme de 58 ans, un drapeau cambodgien sur un mât de fortune sur l’épaule.

« Je n’oublierai jamais qu’il a sauvé nos vies du régime de Pol Pot. »

Sous Hun Sen, le Cambodge a connu une croissance économique annuelle moyenne de 7,7 % entre 1998 et 2019. Il est passé du statut de pays à faible revenu à celui de pays à revenu intermédiaire inférieur en 2015 et espère atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire d’ici 2030, selon la Banque mondiale.

Mais en même temps, l’écart entre les riches et les pauvres s’est considérablement creusé, la déforestation s’est propagée à un rythme alarmant et les alliés cambodgiens de Hun Sen et les investisseurs étrangers ont accaparé les terres à grande échelle.

Alors que le mécontentement renforçait l’opposition, les tribunaux dociles du pays ont dissous le principal parti d’opposition avant les élections de 2018, et au cours des cinq dernières années, le gouvernement a renforcé toute dissidence tout en faisant passer un message de paix et de prospérité.

Un élément d' »opposition inconditionnelle » demeure, mais même si une « majorité silencieuse » peut vouloir plus d’options, la plupart sont suffisamment à l’aise dans leur travail et dans leur vie pour ne pas être motivés à exiger des changements, a déclaré Ou Virak, président du groupe de réflexion Future Forum de Phnom Penh.

Avec Hun Manet qui doit prendre ses fonctions de Premier ministre et un remplacement massif attendu des principaux ministres, l’élection apportera un « changement de génération » à la direction du Cambodge, ce qui pourrait commencer une « période de lune de miel » pour la diplomatie internationale, a-t-il déclaré.

Mais les gens seront déçus s’ils s’attendent à un virage serré loin de la Chine, a-t-il ajouté.

« La Chine est toujours le principal bailleur de fonds du Cambodge, la principale superpuissance partenaire du Cambodge », a-t-il déclaré. « Je pense donc que tout déplacement vers l’Ouest sera limité, car vous ne pouvez pas vous aliéner votre principal partisan. »

Les journalistes d’Associated Press Sopheng Cheang à Phnom Penh et Jon Gambrell à Dubaï, aux Émirats arabes unis, ont contribué à cette histoire.

David Rising, l’Associated Press