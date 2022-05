Le fils d’un dictateur philippin semble remporter l’élection dans un glissement de terrain

Le fils homonyme du défunt dictateur philippin Ferdinand Marcos semble avoir été élu président philippin par un glissement de terrain lors d’un renversement étonnant de la révolte pro-démocratie du “People Power” de 1986 qui a évincé son père.

Marcos Jr. a obtenu plus de 30,8 millions de votes dans les résultats non officiels avec plus de 97% des votes comptabilisés mardi après-midi. Son challenger le plus proche, la vice-présidente Leni Robredo, une championne des droits de l’homme, a obtenu 14,7 millions de voix lors des élections de lundi, et le grand boxeur Manny Pacquiao semblait avoir le troisième total le plus élevé avec 3,5 millions.

Sa colistière, Sara Duterte, la fille du leader sortant et maire de la ville du sud de Davao, avait une formidable avance dans la course à la vice-présidence séparée.

L’alliance des descendants de deux dirigeants autoritaires a combiné le pouvoir de vote des bastions politiques de leurs familles dans le nord et le sud, mais a aggravé les inquiétudes des militants des droits de l’homme.

Les militants enragés

Des dizaines de manifestants anti-Marcos se sont rassemblés devant la Commission électorale, accusant l’agence de la panne des machines de dépouillement des votes et d’autres problèmes qui empêchaient les gens de voter. Les responsables électoraux ont déclaré que l’impact des machines défectueuses était minime.

Un groupe d’activistes, qui a souffert sous la dictature, a déclaré qu’il était furieux de la victoire apparente de Marcos et qu’il s’y opposerait.

“Une victoire possible basée sur une campagne construite sur des mensonges flagrants, des distorsions historiques et une tromperie de masse équivaut à tricher votre chemin vers la victoire”, a déclaré le groupe Campagne contre le retour des Marcos et la loi martiale, ou CARMMA. “Ceci est inacceptable.”

Des étudiants et des militants font face à la police anti-émeute lors d’un rassemblement devant le bureau de la Commission électorale alors qu’ils remettent en question les résultats des élections présidentielles à Manille, aux Philippines, mardi. (Aaron Favila/Associated Press)

Etta Rosales, ancienne présidente de la Commission des droits de l’homme, qui a été arrêtée et torturée à deux reprises sous la loi martiale dans les années 1970, a déclaré que la victoire apparente de Marcos Jr. l’avait poussée aux larmes mais ne l’empêcherait pas de poursuivre ses efforts pour demander des comptes aux Marcos. .

“Je ne suis qu’un parmi tant d’autres qui ont été torturés ; d’autres ont été tués, j’ai été violée. Nous avons souffert sous le régime de Marcos dans la lutte pour la justice et la liberté et cela arrive”, a déclaré Rosales.

Marcos Jr. et Sara Duterte ont évité les problèmes instables pendant leur campagne et se sont fermement attachés à un cri de guerre d’unité nationale, même si les présidences de leurs pères ont ouvert certaines des divisions les plus turbulentes de l’histoire du pays.

“Nous avons beaucoup de choses à faire”

Marcos Jr. n’a pas revendiqué la victoire mais a remercié ses partisans dans une vidéo “discours à la nation” de fin de soirée, où il les a exhortés à rester vigilants jusqu’à la fin du décompte des voix.

“Si nous avons de la chance, je m’attendrai à ce que votre aide ne faiblisse pas, votre confiance ne faiblira pas car nous avons beaucoup de choses à faire dans les temps à venir”, a-t-il déclaré.

Robredo n’a pas concédé sa défaite mais a reconnu l’énorme avance de Marcos Jr. dans le décompte non officiel. Elle a dit à ses partisans que la lutte pour les réformes et la démocratie ne s’arrêterait pas avec les élections.

“La voix du peuple devient de plus en plus claire”, a-t-elle déclaré. “Au nom des Philippines, que je sais que vous aimez aussi si chèrement, nous devrions entendre cette voix parce qu’en fin de compte, nous n’avons que cette seule nation à partager.”

Elle a demandé à ses partisans de continuer à se lever : « Faites pression pour la vérité. Il a fallu longtemps pour que la structure du mensonge soit érigée. Nous avons maintenant le temps et l’opportunité de combattre et de démanteler cela.

Le vainqueur des élections prendra ses fonctions le 30 juin pour un mandat unique de six ans à la tête d’une nation d’Asie du Sud-Est durement touchée par deux ans d’épidémies et de blocages de COVID-19 et longtemps troublée par la pauvreté écrasante, les inégalités béantes, les musulmans et les communistes. insurrections et profondes divisions politiques.

L’espoir de la vice-présidence Sara Duterte fait des gestes lors de son dernier rassemblement de campagne samedi dans la ville de Paranaque, aux Philippines. (Aaron Favila/Associated Press)

Marcos Jr., un ancien gouverneur de province, membre du Congrès et sénateur de 64 ans, a défendu l’héritage de son père et a fermement refusé de reconnaître et de s’excuser pour les violations massives des droits de l’homme et le pillage sous le règne de l’homme fort de son père.

Après son éviction par le soulèvement largement pacifique de 1986, l’aîné Marcos est décédé en 1989 alors qu’il était en exil à Hawaï sans admettre aucun acte répréhensible, y compris des accusations selon lesquelles lui, sa famille et ses copains auraient amassé entre 5 et 10 milliards de dollars alors qu’il était au pouvoir. Un tribunal d’Hawaï l’a par la suite déclaré responsable de violations des droits humains et a accordé 2 milliards de dollars de sa succession pour indemniser plus de 9 000 Philippins qui avaient intenté une action en justice contre lui pour torture, incarcération, exécutions extrajudiciaires et disparitions.